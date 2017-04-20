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20.04.2017

Голубое топливо

Планы газификации Карелии обсудил врио губернатора с руководством «Газпрома»

Артур Парфенчиков в Москве встретился с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером.

На состоявшейся встрече обсуждали два вопроса: газификацию районов Карелии и продолжение в республике социальных программ «Газпрома». Артур Парфенчиков и Алексей Миллер сошлись во мнении, что уровень газификации региона на сегодняшний день остается низким – 6,6%. Кардинально улучшить ситуацию позволит строительство газопроводов в Приладожье и до Костомукши.


В 2017 году компания направляет на развитие газификации республики один миллиард рублей. В том числе планируется завершить строительство двух межпоселковых газопроводов в Олонецком районе.

По словам руководителя региона, в ближайшее время также завершится проектирование участка газопровода до Приозерска со стороны Ленинградской области, без чего нельзя провести газ в Сортавальском и Лахденпохском районах.

Еще одним направлением совместной работы является проект по строительству газопровода-отвода «Волхов — Сегежа — Костомукша».

− Прокладка нового газопровода поможет серьезно интенсифицировать производство на крупнейших предприятиях Сегежи и Костомукши, нарастить объемы продукции. В первую очередь это относится к Сегежскому целлюлозно-бумажному комбинату, − сказал Артур Парфенчиков.

В текущем году «Газпром» начал проектирование будущего газопровода до Костомукши протяженностью около 720 километров. Строительство газопровода позволит создать условия для газификации Межвежьегорского и Сегежского районов, Костомукшского городского округа.

Кроме того, на встрече рассмотрели работу компании по созданию объектов спортивной инфраструктуры. В рамках программы «Газпром — детям» в Карелии построены два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами — в Петрозаводске и Сортавале, футбольное поле с искусственным покрытием в Сегеже, многофункциональные спортивные площадки. Ведется сооружение спортивного комплекса в Питкяранте.


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  • Да уж привыкли к дровам...чо баловать,да и тарифы вырастут,так что надежней с дровами... (Гость)
    20.04.2017 14:07:20
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