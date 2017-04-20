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20.04.2017

Международные отношения

Консулы Северных стран обсудили торговые связи с и.о. первого замглавы Карелии

В рамках «Недели Северных стран в Петрозаводске» и. о. первого заместителя губернатора - премьер-министра правительства республики встретился с руководителями дипломатических представительств Северных стран.

Во встрече участвовали посол Исландии в России г-жа Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге г-жа Хейди Олуфсен, генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге г-н Эрик Хаммаршельд и консул, руководитель Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге г-н Туомас Киннунен.

- За неполный год в республике проводятся уже вторые Недели Северных стран, что, несомненно, подтверждает интерес наших европейских соседей и коллег к развитию взаимодействия с Карелией, - отметил в начале встречи Александр Чепик.

Говоря о сотрудничестве между Северными странами, Александр Чепик рассказал, что традиционно наиболее активно развивается сотрудничество Карелии с Финляндией. Здесь и совместная деятельность в рамках еврорегиона «Карелия», реализация программ приграничного сотрудничества в формате Российская Федерация – Европейский Союз, а также реализация совместных инвестиционных проектов на территории республики.

Также на стабильно высоком уровне поддерживаются контакты с губернией Вестерботтен в Швеции. С Норвегией сотрудничество развивается в основном по линии взаимодействия в структурах Баренцева сотрудничества, реализации проектов, финансируемых Норвежским Баренцевым секретариатом, которые направлены на реализацию инициатив в культуре, образовании, здравоохранении, молодежном сотрудничестве.

Исландские предприниматели из сферы культуры принимали участие в международном проекте по развитию творческих индустрий на Севере Европы «Объединяя креативность», поддержанном Советом министром Северных стран в 2015-2016 годах.

Что касается торговых связях, то здесь нашим традиционным партнером выступает Финляндия, удельный вес которой в торговом обороте по итогам 2016 года составил 26%. Доля Норвегии в последние годы не превышает 3%, доля Швеции – 2 % и доля Исландии – менее 1%.

В ходе встречи Александр Чепик представил инвестиционный потенциал Карелии и возможности реализации совместных инвестиционных проектов. Он отметил, что наших партнёров на Севере Европы могут заинтересовать открывающиеся перспективы новых производств на создаваемых в Карелии территориях опережающего социально-экономического развития в границах моногородов, также несомненный интерес для инвесторов из Северных стран представляет сфера развития туристической инфраструктуры, развитие аквакультуры и отрасль переработки дикоросов.

- Сотрудничество стран Северных регионов является очень хорошим примером межрегионального сотрудничества. Оно складывается на одинаковых ценностях, доверии и, конечно, же добрых соседских отношениях. Также мне хотелось бы отметить, что я впервые в Петрозаводске. Хочу сказать, что во время визита нас с коллегами очень тепло встретили, и мы участвуем в очень насыщенной и интересной программе, - отметила посол Исландии в России г-жа Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.


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  • НАТО у порога (Гость)
    20.04.2017 11:06:05
    +1 -1
  • А где китайцы с их заводом по производству скоростных лифтов?
    Там-же где и "кластеры" ?. Сунь хунь вынь. (Гость)
    20.04.2017 11:58:29
    +1 -1
  • С кем собираемся торговать и дружить?Все почти НАТО.... (Гость)
    20.04.2017 17:06:36
    +1 -1
  • Да и фиг с ними. Надо портвейну жрануть... а чо еще делать (Гость)
    20.04.2017 17:12:12
    +1 -1
  • Допрыгалась "вся карелия" банят карелов комменты, торпеды уже отправлены. (Гость)
    20.04.2017 21:29:58
    +1 -1


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