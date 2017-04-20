Озеленение города

«Потомков» единственного дерева, пережившего Сталинградскую битву, высадят в Петрозаводске

Нынешней весной продолжится масштабное озеленение карельской столицы.





Проект «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев» снова набирает обороты. В этом году акции по посадке деревьев начнутся в конце апреля. Так, 26 числа петрозаводчане смогут принять участие во Всероссийской акции «Тополек Победы». На территории нового сквера имени 70-летия Победы на пересечении проспекта А. Невского с улицей Калинина планируют высадить саженцы тополя, выращенные из черенков единственного из деревьев, пережившего великую Сталинградскую битву. Во время мероприятия также организуют телемост с трансляцией таких же посадок из Волгограда и других городов России.





Одними из первых в этом году заявку на участие в проекте «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев» подало Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карелии. Силами стражей закона и воспитанников центра «Надежда» вдоль улицы Петрова появится символичная Аллея Надежды.





Масштабные акции по озеленению пройдут в Петрозаводске на магистральных газонах вдоль проспекта А. Невского, улиц Мерецкова и Герцена с использованием ценного посадочного материала, подаренного городу Кабардино-Балкарией при содействии Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики. Крупномерные клены, липы, ясени, рябины появятся там, где до этого снесли аварийные деревья.





Большое количество мероприятий по благоустройству запланировано в рамках городского проекта «Благоустройство. Перезагрузка.». Так участники акции «Украсим город вместе» - предприятия, организации и жители - выращивают рассаду цветов, которую высадят на городских клумбах.





- Кроме того, в соответствии с условиями конкурса проектов ландшафтных композиций «Городской дизайн. Новый взгляд» организациям, специализирующимся в области архитектурно-художественного проектирования и ландшафтного дизайна, предлагается разработать эскизный проект ландшафтной композиции для одной из предложенного перечня видовых территорий города. Проекты, признанные победителями по итогам конкурса, реализуют в текущем году, - напомнили в мэрии.





20.04.2017