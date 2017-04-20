Особенности и преимущества изделий из нержавеющей стали

Основные плюсы и особенности качественных изделий из нержавеющей стали. Где применяется данный материал и когда он был открыт?





Качественные изделия из нержавеющей стали – оптимальный выбор для большинства отраслей промышленности. Когда в мире был впервые открыт данный материал.





Существует огромное количество металлических сплавов, которые широко используются в различных областях промышленности, в медицине, автомобилестроении и прочих сферах. Но бесспорным лидером по применению и популярности является нержавеющая сталь, обладающая массой преимуществ. В этой статье рассмотрим ее особенности и те детали и конструкции, которые из нее изготавливают.





Когда впервые была открыта нержавеющая сталь?





По поводу открытия этого популярного материала до сих пор ведется множество споров, так как многие промышленники и изобретатели считают, что именно они первые смогли получить данный материал опытным путем. Но документально зафиксировано, что в 1913 году Гарри Брайрли изобрел сталь, в составе которой находилось 12,8% хрома и 0,24% углерода. Это была первая в мире «нержавейка», которая в дальнейшем только совершенствовалась. Современная промышленность выпускает разные виды нержавеющей стали, из которой изготавливает следующие изделия:





• Декоративные элементы мебели, оград, автомобилей и прочей техники.

Комплектующие для строительства трубопроводов (фитинги, трубы, соединения, запорная арматура, различные крепления и прочие Комплектующие для строительства трубопроводов (фитинги, трубы, соединения, запорная арматура, различные крепления и прочие изделия из нержавейки ).

• Металлопрокат из нержавеющей стали различного плана.

Благодаря особенностям и преимуществам этого материала, он стал популярен у потребителей во многих сферах деятельности.













Плюсы изделий из нержавеющей стали





• Высочайшая износоустойчивость и прочность, дающие возможность применять изделия из нержавеющей стали длительное время (50 и более лет при неблагоприятных факторах окружающей среды).

• Нет нужды защищать металл от ржавчины, красить его и дополнительно обрабатывать, так как он имеет привлекательный внешний вид и устойчивость к коррозии.

• Для обработки изделий из нержавейки применяются самые простые способы и операции – сварка, формовка, резка, что позволяет экономить средства предприятия.

• Стоит данный материал относительно недорого, поэтому пользуется высоким спросом на рынке.

• Кислоты, щелочные растворы, хлор и прочие среды не влияют негативно на нержавеющую сталь, поэтому спектр ее применения чрезвычайно широк.





При покупке труб и других изделий из этого материала, необходимо выбирать проверенного поставщика, который полностью соблюдает весь спектр производства. Только тогда «нержавейка» покажет все свои лучшие качества и будет полезна в любой отрасли.





20.04.2017