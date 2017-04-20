20.04.2017
Особенности и преимущества изделий из нержавеющей стали
Основные плюсы и особенности качественных изделий из нержавеющей стали. Где применяется данный материал и когда он был открыт?
Качественные изделия из нержавеющей стали – оптимальный выбор для большинства отраслей промышленности. Когда в мире был впервые открыт данный материал.
Существует огромное количество металлических сплавов, которые широко используются в различных областях промышленности, в медицине, автомобилестроении и прочих сферах. Но бесспорным лидером по применению и популярности является нержавеющая сталь, обладающая массой преимуществ. В этой статье рассмотрим ее особенности и те детали и конструкции, которые из нее изготавливают.
Когда впервые была открыта нержавеющая сталь?
По поводу открытия этого популярного материала до сих пор ведется множество споров, так как многие промышленники и изобретатели считают, что именно они первые смогли получить данный материал опытным путем. Но документально зафиксировано, что в 1913 году Гарри Брайрли изобрел сталь, в составе которой находилось 12,8% хрома и 0,24% углерода. Это была первая в мире «нержавейка», которая в дальнейшем только совершенствовалась. Современная промышленность выпускает разные виды нержавеющей стали, из которой изготавливает следующие изделия:
• Декоративные элементы мебели, оград, автомобилей и прочей техники.
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Комплектующие для строительства трубопроводов (фитинги, трубы, соединения, запорная арматура, различные крепления и прочие изделия из нержавейки
).
• Металлопрокат из нержавеющей стали различного плана.
Благодаря особенностям и преимуществам этого материала, он стал популярен у потребителей во многих сферах деятельности.
Плюсы изделий из нержавеющей стали
• Высочайшая износоустойчивость и прочность, дающие возможность применять изделия из нержавеющей стали длительное время (50 и более лет при неблагоприятных факторах окружающей среды).
• Нет нужды защищать металл от ржавчины, красить его и дополнительно обрабатывать, так как он имеет привлекательный внешний вид и устойчивость к коррозии.
• Для обработки изделий из нержавейки применяются самые простые способы и операции – сварка, формовка, резка, что позволяет экономить средства предприятия.
• Стоит данный материал относительно недорого, поэтому пользуется высоким спросом на рынке.
• Кислоты, щелочные растворы, хлор и прочие среды не влияют негативно на нержавеющую сталь, поэтому спектр ее применения чрезвычайно широк.
При покупке труб и других изделий из этого материала, необходимо выбирать проверенного поставщика, который полностью соблюдает весь спектр производства. Только тогда «нержавейка» покажет все свои лучшие качества и будет полезна в любой отрасли.