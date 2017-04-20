Общение напрямую

Сотни человек уже записались к руководству Карелии на День единого приема граждан

За три дня 350 человек подали заявки, чтобы лично пообщаться о своих проблемах с руководителем региона и представителями министерств.





Предварительная запись на День единого приема граждан проходила 14, 17 и 18 апреля. За это время заявки подали 350 человек. Всем обратившимся назначат время, к которому необходимо будет подойти для участия в приеме.





Напоминаем, что 22 апреля с 11 до 18 часов временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков, заместители главы республики, члены регионального правительства, руководители органов исполнительной власти республики проведут День единого приема граждан и представителей организаций.





Прием граждан проведут в здании правительства Карелии. Обращаем внимание, что для участия в личном приеме заявителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.





20.04.2017