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20.04.2017

Общение напрямую

Сотни человек уже записались к руководству Карелии на День единого приема граждан

За три дня 350 человек подали заявки, чтобы лично пообщаться о своих проблемах с руководителем региона и представителями министерств.

Предварительная запись на День единого приема граждан проходила 14, 17 и 18 апреля. За это время заявки подали 350 человек. Всем обратившимся назначат время, к которому необходимо будет подойти для участия в приеме.

Напоминаем, что 22 апреля с 11 до 18 часов временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков, заместители главы республики, члены регионального правительства, руководители органов исполнительной власти республики проведут День единого приема граждан и представителей организаций.

Прием граждан проведут в здании правительства Карелии. Обращаем внимание, что для участия в личном приеме заявителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.


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  • Счас все ломанулись,пойдем позже... (Гость)
    20.04.2017 16:51:09
    +1 -1


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