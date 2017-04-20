Признание коллег

За звание «Учитель года Карелии - 2017» поборются 15 педагогов

Лучшего учителя республики выберут на региональном этапе всероссийского конкурса.





В Петрозаводске 20 и 21 апреля пройдет республиканский конкурс «Учитель года Карелии - 2017». Лучшего школьного преподавателя выберут из 15 участников, которые уже стали победителями в своих районах.





Конкурс проводится по следующим номинациям: «Учитель», «Учитель родных языков», «Учитель, сопровождающий детей с особыми образовательными потребностями», «Классный руководитель».





Конкурсантам предстоит провести мастер-классы, открытые уроки и педагогический совет. Семь педагогов, которые пройдут в финал, примут участие в круглом столе образовательных политиков, где вместе с экспертами обсудят актуальные темы современного образования.





Конкурсные мероприятия пройдут на базе средней общеобразовательной школы № 46. Награждение победителей республиканского конкурса «Учитель года Карелии – 2017» состоится 21 апреля в 16.00.





20.04.2017