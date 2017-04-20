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20.04.2017

Признание коллег

За звание «Учитель года Карелии - 2017» поборются 15 педагогов

Лучшего учителя республики выберут на региональном этапе всероссийского конкурса.

В Петрозаводске 20 и 21 апреля пройдет республиканский конкурс «Учитель года Карелии - 2017». Лучшего школьного преподавателя выберут из 15 участников, которые уже стали победителями в своих районах.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Учитель», «Учитель родных языков», «Учитель, сопровождающий детей с особыми образовательными потребностями», «Классный руководитель».

Конкурсантам предстоит провести мастер-классы, открытые уроки и педагогический совет. Семь педагогов, которые пройдут в финал, примут участие в круглом столе образовательных политиков, где вместе с экспертами обсудят актуальные темы современного образования.

Конкурсные мероприятия пройдут на базе средней общеобразовательной школы № 46. Награждение победителей республиканского конкурса «Учитель года Карелии – 2017» состоится 21 апреля в 16.00.


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  • Посмотрел результаты предыдущих конкурсов....финальный этап...учителя РК,там близко не стояли в призерах!Как понимать,отсутствие должной квалификации?Нет достойных?Предыдущий конкурс выиграл педагог,который имеет всего лишь 4 года педстажа!Делаю выводы:1.Нет соответствующей квалификации у педагогов работающих в школах РК.2.Обучаем школьников по старинке,где нано подходы 3.Хочется спросить у руководства педуниверситета,кого готовим,если такие результаты на финале конкурса РФ?4.Где руководство института усовершенствования учителей с отчетом о проделанной работе?Сидим товарищи на точке...зато копни,выявиться стоко людей которые учат,повышают,получают награды за ратный труд...жаль,что уровень профессиональной подготовки понижается с каждым годом...видать все ушли в политику.... обыватель (Гость)
    20.04.2017 17:04:12
    +1 -1


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