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20.04.2017

Участки освободят

Еще 30 гаражей снесут в Петрозаводске

Десятки самовольно установленных объектов пойдут под снос.

В срок до 1 мая должны быть демонтированы семь объектов, расположенных в районе дома № 26 по улице Пробной, и 21 объект в районе дома № 22 по улице Коммунистов.

- В двухнедельный срок с момента размещения на нестационарных объектах требований об освобождении незаконно занятого земельного участка у владельцев есть возможность самостоятельно демонтировать данные объекты и освободить земельные участки, - напомнили в мэрии.


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  • Все курятники надо снести (Гость)
    20.04.2017 15:58:43
    +1 -1
  • очередное НИЗЗЯЯ - вместо того чтобы пойти гражданам навстречу : выделить землю,организовать ГСК и получать в казну налог (Гость)
    20.04.2017 21:59:41
    +1 -1

  • очередное НИЗЗЯЯ - вместо того чтобы пойти гражданам навстречу : выделить землю,организовать ГСК и получать в казну налог
      Это не та категория граждан. Это поколение, которым достались в наследство от совковых родителей тогда еще не ржавые гаражи. Они палец о палец не ударят, ибо привыкли жить на халяву, держать в этих сараях свои кредитные кастрюли и жрать там  по вечерам пивную бурду . Они не способны к самоорганизации.. ушлый пенс (Гость)
    20.04.2017 22:15:13
    +1 -1


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