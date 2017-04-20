Участки освободят

Еще 30 гаражей снесут в Петрозаводске

Десятки самовольно установленных объектов пойдут под снос.





В срок до 1 мая должны быть демонтированы семь объектов, расположенных в районе дома № 26 по улице Пробной, и 21 объект в районе дома № 22 по улице Коммунистов.





- В двухнедельный срок с момента размещения на нестационарных объектах требований об освобождении незаконно занятого земельного участка у владельцев есть возможность самостоятельно демонтировать данные объекты и освободить земельные участки, - напомнили в мэрии.





20.04.2017