20.04.2017
Участки освободят
Еще 30 гаражей снесут в Петрозаводске
Десятки самовольно установленных объектов пойдут под снос.
В срок до 1 мая должны быть демонтированы семь объектов, расположенных в районе дома № 26 по улице Пробной, и 21 объект в районе дома № 22 по улице Коммунистов.
- В двухнедельный срок с момента размещения на нестационарных объектах требований об освобождении незаконно занятого земельного участка у владельцев есть возможность самостоятельно демонтировать данные объекты и освободить земельные участки, - напомнили в мэрии.