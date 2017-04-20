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20.04.2017

Кадровый вопрос

Александра Чепика утвердили в должности премьер-министра правительства Карелии

Сегодня на заседании Заксобрания республики депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Александра Чепика на место премьер-министра правительства региона.

На заседании Законодательного собрания парламентарии единодушно поддержали нового председателя карельского правительства. Напомним, ранее врио главы Карелии 1 марта назначил Александра Чепика заместителем губернатора по стратегическому развитию, а 27 марта - и.о. первого заместителя руководителя региона – премьер-министра правительства.

Выступая перед депутатами, Александр Чепик отметил, что до своего назначения встретился с представителями всех фракций политических партий, провел рабочие встречи с депутатами.
- Хочу вам сказать большое спасибо за конструктивные предложения, которые были высказаны. Они будут учтены в работе правительства республики, - сказал Александр Чепик.

Он также подчеркнул, что открыт к совместной работе с депутатами, поскольку только вместе удастся решить проблемы и задачи, которые есть в экономике и социальной сфере региона.

Для справки: с 2007 года Александр Чепик занимал пост заместителя председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию. Он курировал вопросы экономической политики в сфере материального производства, вопросы развития промышленности, внешнеэкономических связей, предпринимательства, малого и среднего бизнеса, инвестиционной деятельности, прикладной науки, туризма и агропромышленного комплекса. По словам Александра Чепика, при его руководстве на этой должности регион поднялся в рейтинге по темпам социально-экономического развития с 78 места на 23.


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  • не ну поздравим кадра...однако ни программы,шо собирается делать.. какие обещания.. (Гость)
    20.04.2017 17:09:47
    +1 -1


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