Кадровый вопрос

Александра Чепика утвердили в должности премьер-министра правительства Карелии

Сегодня на заседании Заксобрания республики депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Александра Чепика на место премьер-министра правительства региона.





На заседании Законодательного собрания парламентарии единодушно поддержали нового председателя карельского правительства. Напомним, ранее врио главы Карелии 1 марта назначил Александра Чепика заместителем губернатора по стратегическому развитию, а 27 марта - и.о. первого заместителя руководителя региона – премьер-министра правительства.





Выступая перед депутатами, Александр Чепик отметил, что до своего назначения встретился с представителями всех фракций политических партий, провел рабочие встречи с депутатами.

- Хочу вам сказать большое спасибо за конструктивные предложения, которые были высказаны. Они будут учтены в работе правительства республики, - сказал Александр Чепик.





Он также подчеркнул, что открыт к совместной работе с депутатами, поскольку только вместе удастся решить проблемы и задачи, которые есть в экономике и социальной сфере региона.





Для справки: с 2007 года Александр Чепик занимал пост заместителя председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию. Он курировал вопросы экономической политики в сфере материального производства, вопросы развития промышленности, внешнеэкономических связей, предпринимательства, малого и среднего бизнеса, инвестиционной деятельности, прикладной науки, туризма и агропромышленного комплекса. По словам Александра Чепика, при его руководстве на этой должности регион поднялся в рейтинге по темпам социально-экономического развития с 78 места на 23.





20.04.2017