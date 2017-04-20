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20.04.2017

Необходимые изменения

Парфенчиков: Отсутствие прямого диалога между органами власти и гражданами - источник многих проблем в Карелии

Врио главы республики выступил перед Законодательным собранием с масштабным докладам и ответил на вопросы депутатов.

Руководитель региона представил парламентариям отчет об итогах деятельности правительства республики за 2016 год. Как отметил врио губернатора, за время, что он находится на новой должности, проведен комплексный анализ социально-экономической ситуации в Карелии, выявлены наиболее острые проблемы, определены приоритетные задачи.

- Первая и очевидная проблема, которая на самом деле является источником и многих других проблем, – это отсутствие прямого диалога органов власти с теми, ради кого они созданы и, благодаря кому они существуют – от наших граждан. Складывается ситуация, что власть существует сама по себе, а жители решают свои проблемы самостоятельно. Показательный пример прозвучал два дня назад на совещании в Москве по развитию моногородов Карелии. Как известно, все моногорода участвуют в этом году в приоритетном проекте «Комфортная городская среда». Одним из направлений проекта является благоустройство наиболее посещаемых, «знаковых» территорий. Это может быть центральная площадь, городской парк, центральная улица… Выбирают такие места сами жители на собрании граждан. Так вот, из прозвучавшей на совещании информации, из 11 собраний, которые прошли в наших моногородах, только на четырех жители поддержали проекты благоустройства, предложенные местными главами. Было очень неприятно такую информацию услышать. Жители правы! Потому что они там живут и сами знают, что на самом деле нужно их городу. Чиновникам незачем удивляться протестным настроениям и неприятию коррупции. В нашем обществе сформировался очень высокий запрос на справедливость, - сказал руководитель региона.

По мнению Парфенчикова, эту задачу можно решить жестко и оперативно. Для этого в регионе надо внедрить принципиально новую систему открытости и прямого диалога правительства с жителями. Один из примеров подобного подхода - День единого приема граждан и представителей организаций, который впервые пройдет в Карелии 22 апреля. Посетителей будут принимать с 11-ти утра и до последнего человека. Мероприятие должно стать регулярным.

- Я поручил руководителю администрации главы Карелии представить предложения по реализации Концепции открытости органов государственной власти на территории региона. Каждый житель республики должен получать исчерпывающую информацию не только о том, чем занимается каждое ведомство и государственная организация, но и иметь возможность оперативно решить свою проблему, свой конкретный вопрос, связанный с работой того или иного органа власти. Именно для этого мы сегодня активно выходим в том числе и в социальные сети. Наши земляки должны знать, что их боль и радость находят отклик и понимание у власти Карелии. Хочу отметить, что такая система прямого диалога находит все большую поддержку у наших жителей.


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  • Опять слова,слова,слова....власть давно живёт отдельно от граждан,живёт хорошо и берёт и даёт,за взятки берут неугодных,свои как жировали так и жируют,тявкая на Запад, но скрывая там своих детей,недвижимость  и деньги....
    Зомбированная быдло-масса,сделанная зомбо-ящиком,так и будет поклоняться пахану и радоваться "жизни" ,получая от 200 до 350 долларов,но им уже понять: что на самом деле происходит, не дано..... Как-то так,но не для всех... (Гость)
    20.04.2017 21:35:12
    +1 -1
  • Ничего не изменить,пока "навальные" не придут к власти....всё остальное только болтовня пустая , дальнейшее обнищание народа и обогащение чинуш и их продажной  охранки.... Болото затянуло окончательно... (Гость)
    20.04.2017 21:45:45
    +1 -1
  • Как-то так,но не для всех...

    Зомбированная быдло-масса,сделанная зомбо-ящиком,так и будет поклоняться пахану и радоваться "жизни"
      Тебе не пофиг ли на быдлятину? Пускай вымирает. Естественный отбор, не более того.. дарвинист (Гость)
    20.04.2017 21:58:25
    +1 -1
  • Как-то так,но не для всех...

    Зомбированная быдло-масса,сделанная зомбо-ящиком,так и будет поклоняться пахану и радоваться "жизни" ,получая от 200 до 350 долларов
      Да фиг знает. Чем больше я смотрю зомбоящик, тем более убеждаюсь в правильности внутренней и внешней политики Украины и США. Рашкинские пропагандоны настолько примитивны, что не знают элементарного понятия психологии "эффект бумеранга". А он прилетит. (Гость)
    21.04.2017 00:08:58
    +1 -1


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