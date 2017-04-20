Насущные проблемы

Аудит всей тарифной политики проведут в Карелии

Врио губернатора резко раскритиковал нынешнее положение дел в республике с тарифами и ценами.





Выступая сегодня перед Законодательным собранием, Артур Парфенчиков помимо прочего коснулся актуальной темы тпарифов. По его словам, этот вопрос сегодня серьезно тормозит развитие региона. Одновременно он является источником социального напряжения.





- Здесь мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и в управлении государственным имуществом: кулуарность принятия решений и непрозрачность расчетов. Дело дошло до того, что очевидное благо – газификация Олонецкого района - обернулась митингами местных жителей, возмущенных кратно возросшими платежами за теплоэнергию. Люди не понимают, за что они платят такие деньги, и не понимают, почему в одном районе одни тарифы, а в другом совсем другие. Сегодня по моему поручению проводится аудит всей тарифной политики в республике.

Также врио главы Карелии поднял вопрос расселения аварийного жилья. Он отметил, что такой концентрации некомпетентности и разгильдяйства никогда не встречал.





- Начиная от составления неполных списков аварийного жилья в муниципалитетах, заканчивая авралом на стройплощадках, в результате которых в Карелии появилось определение «Новое аварийное жилье». Не сомневаюсь, что надзорные и правоохранительные органы еще дадут оценку каждому чиновнику и подрядчику, допустившим срыв программы. Но как бы ни было тяжело, Карелия выполнит все обязательства по переселению, и мы рассчитываем, что на федеральном уровне будет принято решение о продолжении этой программы после 2017 года. Уже сейчас нам к этой программе надо эффективно готовиться.

Парфенчиков не обошел стороной и недавний конфликт вокруг Сунского бора.





- Жители восстановили свое законное право пользоваться дарами векового лесного бора, а подрядчик получит для разработки песчаного карьера другой участок. Причина самого конфликта все та же, о чем я говорил в самом начале. Равнодушие и отсутствие диалога. Чистота наших лесов и озер, чистота наших городов и поселений зависит не только и не столько от бюджетных вложений и частных инвестиций. Чисто там, где порядок, а порядок возникает, когда есть личная ответственность и единое понимание общего блага для родной земли, - подчеркнул руководитель региона.





20.04.2017