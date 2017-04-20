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20.04.2017

Социальные вопросы

Врио главы Карелии потребовал за год вдвое сократить очередь в детсады Петрозаводска

Артур Парфенчиков призвал депутатов Заксобрания и чиновников сделать акцент на улучшении качества жизни в регионе и на решении проблем в сфере образования.

Как отметил в своем выступлении перед парламентариями врио главы республики, за пять последних лет население Карелии сократилось на девять с половиной тысяч человек.

- Это страшная цифра. Как будто за пять лет мы без войн и эпидемий потеряли численность жителей равную трём Муезеркам или одному Беломорску. И продолжаем терять. Очевидно, что одной из главных причин негативных демографических процессов является ослабление работы в социальной сфере и, в первую очередь, в сфере медицинского обслуживания. На недавней коллегии Министерства здравоохранения республики я уже говорил, что на первое место мы должны поставить вопросы сохранения жизни наших граждан, потому что ничего ценнее здоровья нет. Надо работать над тем, чтобы наши граждане дольше жили и меньше болели. Это главный аспект. Мы начинаем масштабную программу реформирования всей системы поликлинической помощи. В конце года в Петрозаводске откроется Перинатальный центр. Будет проведена модернизация районных больниц и продолжена работа по созданию современных фельдшерско-акушерских пунктов. Особое внимание должно уделяться профилактике заболеваний и диагностической работе, что в принципе не требует больших материальных затрат. Я поставил задачу перед Минздравом пересмотреть принципы организации своей деятельности в кратчайшие сроки и, благодаря этому, в первую очередь, достичь среднероссийских показателей по отрасли с тем, чтобы в конечном итоге выйти на уровень выше общефедерального, - рассказал руководитель региона.

По его словам, не меньшее значение имеет состояние и перспективы развития сферы образования. Врио главы считает, что нужно отказаться от практики формальной оптимизации образовательных учреждений. Напротив, надо перейти к строительству новых школ и кардинально решить проблему записи в первые классы.

- Ставлю задачу перед профильным министерством и органами местного самоуправления, прежде всего Петрозаводского городского округа, в течение календарного года вдвое сократить очередь в дошкольные образовательные учреждения и до 2019 года ликвидировать очереди в детские сады, как факт, - подчеркнул Парфенчиков.

Также, по его словам, появление в Петрозаводске Президентского кадетского училища даст мощный импульс развития всей системы образования республики.


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  • Фото за решеткой,это намёк? Так сократить?. Смешно...и грустно.... (Гость)
    20.04.2017 20:04:07
    +1 -1
  • Ставлю задачу перед профильным министерством и органами местного самоуправления, прежде всего Петрозаводского городского округа, в течение календарного года вдвое сократить очередь в дошкольные образовательные учреждения и до 2019 года ликвидировать очереди в детские сады, как факт, - подчеркнул Парфенчиков
    Похоже, что чел насмотрелся на манеры ВВП и неадекватно воспринимает новую реальность.
    Артур никак не может понять, что сейчас от него нужен результат и он такой же исполнитель, как и его коллеги. В его новой позиции не может быть кремлёвско-министерской power distance - тут он должен пахать больше своих коллег и бежать впереди них, мотивируя личным примером.
    Мне всё-таки сдаётся что у него с головкой что-то.... справедливый (Гость)
    20.04.2017 23:03:09
    +1 -1
  • Да ладно вам. Капсулы не закапывает и то хорошо. Хотя хрен знает что он там напридумывал для своих фантазий. Депутатов куда-то призвал. Как говорит евонный дружбан айфоныч - полный компот в голове. (Гость)
    20.04.2017 23:18:44
    +1 -1


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