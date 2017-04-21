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21.04.2017

Другой подход

Парфенчиков назвал три основных принципа работы правительства Карелии

Социально-экономические проблемы стали основными для республиканских властей.

Накануне на заседании Заксобрания Карелии врио губернатора выступил с масштабным докладом. В конце своей речи Артур Парфенчиков назвал три основных принципа для работы правительства в новом формате.

- Первое. Мы открыты для каждого жителя Карелии. Второе. Мы оптимизируем численность чиновников, но при этом повысим качество их работы и эффективность государственного аппарата республики, в том числе внедряя новые информационные технологии и понятные критерии оценки деятельности каждого органа власти и должностных лиц. Третье. Все изменения в структуре правительства и органов исполнительной власти подчинены решению актуальных задач социально-экономического развития республики. Имитации не будет! Я приглашаю принять участие в этой работе всех депутатов Законодательного собрания Карелии, депутатов и глав администраций муниципальных образований, активистов общественных организаций и всех жителей Карелии независимо от политической принадлежности и симпатий. Предлагаю начать 29 апреля проведением общереспубликанского субботника «Генеральная уборка Карелии», как первого шага в наведении порядка в нашем общем доме, - подчеркнул врио главы республики.


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  • Когда талоны для нас малоимущих будут давать и где...сначала талоны а уж потом проблемы решать... (Гость)
    21.04.2017 13:39:27
    +1 -1
  • урааааааааа.... (Гость)
    21.04.2017 18:09:01
    +1 -1

  • урааааааааа..
    Товагищи! (Гость)
    21.04.2017 18:26:54
    +1 -1
  • Модер реально тупой. С какой помойки прыщавого подобрали? (Гость)
    21.04.2017 20:15:37
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