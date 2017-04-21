Снова обсуждения

Госкомисия по подготовке к 100-летнему юбилею Карелии снова соберется в Москве

В столице России на следующей неделе пройдет заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.





Чиновники планируют обсудить вопросы социально-экономического развития Карелии, развития комплексной системы здравоохранения региона и перспективы межрегионального сотрудничества республики с провинцией Фуцзянь (КНР).





Заседание проведет председатель Госкомиссии, Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Предполагается участие полномочного представителя президента РФ на Северо-Западе Николая Цуканова, врио главы республики Артура Парфенчикова, министра финансов РФ Антона Силуанова, министра транспорта РФ Максима Соколова, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, представителей других федеральных ведомств, региональных и муниципальных органов власти Карелии.





21.04.2017