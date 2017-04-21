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21.04.2017

Многолетняя проблема

Мэрию Петрозаводска оштрафовали за загрязнение Онежского озера

Городские власти не первый год не могут справиться с проблемами ливневой канализации и допускают загрязнение водоема.

Карельская природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения Онежского озера в районе выпуска ливневой канализации на улице Московской. Эксперты выяснили, что в указанном месте установлено локальное очистное сооружение, однако мэрия не обеспечила его надлежащего содержания и эксплуатации. Сброс загрязненных нефтепродуктами сточных вод происходит ежегодно в период обильных дождей или таяния снега.

Природоохранная прокуратура в 2015-2016 годах неоднократно вносила представления об устранении нарушений требований водного законодательства главе Петрозаводска. Однако принятых мер оказалось недостаточно, и в этом году ситуация повторилась.

В итоге было возбуждено административное дело. За нарушение требований к охране водных объектов мэрия карельской столицы привлечена к ответственности. Ей назначили штраф в размере 35 тысяч рублей. Кроме того, чтобы ситуация не повторялась, прокуратура направила в Петрозаводский суд иск с требованием заставить администрацию города обеспечить очистку сбрасываемых в Онежское озеро сточных вод. Исковое заявление находится на рассмотрении.


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