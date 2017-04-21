Статистика по зарплатам

Средняя зарплата в Карелии составила почти 40 тысяч рублей

Средний уровень заработной платы в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2016-го вырос на 2,2%.





Средняя номинальная начисленная зарплата в целом по республике за февраль нынешнего года составила 33 тысячи 771 рубль. Сумма увеличилась по сравнению с февралем 2016-го на 2,2%. Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, снизился по сравнению с февралем прошлого года на 1,6%.





Также, как сообщает Карелиястат, в феврале 2017-го денежные доходы в среднем на душу населения составили 24 тысячи 820 рублей и по сравнению с февралем прошлого года уменьшились на 5,8%, потребительские расходы – 17810,5 рублей, увеличились на 1,5%.





21.04.2017