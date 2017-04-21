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21.04.2017

Статистика по зарплатам

Средняя зарплата в Карелии составила почти 40 тысяч рублей

Средний уровень заработной платы в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2016-го вырос на 2,2%.

Средняя номинальная начисленная зарплата в целом по республике за февраль нынешнего года составила 33 тысячи 771 рубль. Сумма увеличилась по сравнению с февралем 2016-го на 2,2%. Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, снизился по сравнению с февралем прошлого года на 1,6%.

Также, как сообщает Карелиястат, в феврале 2017-го денежные доходы в среднем на душу населения составили 24 тысячи 820 рублей и по сравнению с февралем прошлого года уменьшились на 5,8%, потребительские расходы – 17810,5 рублей, увеличились на 1,5%.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)

  • Средняя зарплата в Карелии составила почти 40 тысяч рублей
    составила 33 тысячи 771 рубль.
    Врём господа..?. Пиримидонт. (Гость)
    21.04.2017 14:32:49
    +1 1-1
  • Окакподнялсясразуотоднойтолькостатьивгазете.. Дэрмидонт (Гость)
    21.04.2017 17:54:33
    +1 -1
  • Во жгут!В рф  судя по отчетам не так плохо жить )))) (Гость)
    21.04.2017 18:03:36
    +1 -1
  • долой ворьё! (Гость)
    21.04.2017 18:07:06
    +1 1-1

  • долой ворьё! (Гость)
    Долой в первую очередб Медведева.Никакой из него премьер. Страна ни куда не движется.В стране столько богатых бизнесменов которые многого добились. Тот-же северсталь-МОРДАШОВ. ПОТАНИН. и т.д.Им и рести страну на процветание а не таким профанам и не специалистам как медведев. Это для нашей страны УНИЗИТЕЛЬНО! В стране есть специалисты высокого ранга в том числе и самостоятельней нынешнего президента. (Гость)
    21.04.2017 19:29:49
    +1 2-1

  • Долой в первую очередб Медведева.Никакой из него премьер.
      Правильно. Путена в премьеры! (Гость)
    21.04.2017 20:20:05
    +1 -1
  • 80% денег у 3% населения,остальные делятся на 100 млн."рабочей" быдло-массы...средняя получается 40000р,смешно.... Разворованная страна... (Гость)
    21.04.2017 22:04:21
    +1 1-1
  • Походу я в какой-то другой Карелии живу... (Гость)
    22.04.2017 00:17:19
    +1 -1
  • Разворованная страна...

    80% денег у 3% населения,остальные делятся на 100 млн."рабочей" быдло-массы...средняя получается 40000р,смешно....

     
    Да всё гораздо проще. Все эти "карелиястаты" выдают те цифры, которые им приказано выдавать. Неужели кто-то всерьёз думает, что они там что-то "считают"? ))). Александр (Гость)
    22.04.2017 01:03:35
    +1 -1
  • Все эти конторы уже давно ничего общего с реальностью не имеют.. Александр (Гость)
    22.04.2017 01:04:03
    +1 -1
  • Опять враньЁ!. петрозаводчанин (Гость)
    22.04.2017 06:53:29
    +1 -1


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