Город на пороге изменений

Парк «Ямка» в Петрозаводске благоустроят этим летом

В карельской столице приведут в порядок один из парков в центре города.





В этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на благоустройство особо посещаемых территорий предусмотрено более 20 миллионов рублей, рассказала начальник Управления экологии мэрии Юлия Мизинкова,





Во-первых, преобразится популярный среди горожан парк «Ямка». Значительная часть деревьев здесь достигла предельного возраста и требует реконструкции. Проект по улучшению этого пространства подготовлен силами ПетрГУ.





Уже оформлена проектно-сметная документация. В парке предусмотрено мощение дорожек, устройство велодорожки, благоустройство зоны набережной реки Лососинка, реконструкция освещения, устройство светодинамического фонтана гейзерного типа, создание композиций из декоративных хвойников.





Также поддержку горожан получил проект благоустройства магистральных газонов вдоль проспекта Ленина. В прошлом году город реализовал первый этап. Тогда были снесены аварийные деревья, специалисты заменили грунт, обустроили газон, поставили ограждения, посадили крупномерные деревья. Второй этап предусматривает продолжение благоустройства проспекта Ленина от улицы Энгельса до Онежской набережной. Стоимость проекта составляет шесть миллионов рублей.





И третий проект - благоустройство центральной части города Петрозаводска вдоль улицы Энгельса от площади Ленина до проспекта Ленина. В 2013 году здесь сделали парковочные места. Однако дальнейшие работы приостановили из-за опасений горожан за сохранность липовой аллеи. В этом году власти намерены продолжить работы, демонтировать газонные решетки, старые опоры освещения, стационарный пост полиции. Вместо этого здесь появится тротуар, мощенный плиткой, газон, 10 скамеек, 10 урн и два информационных указателя с названием аллеи. Общая стоимость работ по проекту - два миллиона 32 тысячи рублей.





21.04.2017