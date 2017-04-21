Давний спор

Законопроект о перезахоронении Ленина внесли в Госдуму России

Депутаты ЛДПР считают, что останки Владимира Ленина необходимо предать земле.









Представители фракций ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о перезахоронении останков Ленина из мавзолея на Красной площади, пишет ТАСС . Его авторами выступили либерал-демократы Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев.





Документ, подготовленный депутатами, вносит поправки в закон «О погребении и похоронном деле» и вводит понятие «перезахоронение».





- Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются Правительством РФ", - цитирует ТАСС законопроект.





В пояснительной записке указано, что «вопрос о перезахоронении останков В. И. Ульянова (Ленина) возник еще в начале 80-х годов XX века, и с тех пор эта дискуссия разгорается в российском обществе практически каждый год».





- Важно отметить, что законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков В. И. Ульянова (Ленина), но не устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон, - говорится в сопроводительных документах.





Авторы документа также ссылаются на позицию Русской православной церкви, считающей, что «безусловно, останки В. И. Ленина должны быть преданы земле и страна опоздала с этим на четверть века».





- Авторы законопроекта считают, что вопрос о перезахоронении останков В. И. Ульянова (Ленина) должен быть лишен какой- либо исторической, политической и социальной подоплеки и носить исключительно юридический характер, <…> законопроект не имеет политического и социального контекста, поскольку, исходя из существующей политической ситуации, само по себе тело Ленина не является ни символом эпохи, ни символом объединения нации, - отмечено в документе.





К слову, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить.





21.04.2017