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21.04.2017

Давний спор

Законопроект о перезахоронении Ленина внесли в Госдуму России

Депутаты ЛДПР считают, что останки Владимира Ленина необходимо предать земле.


Представители фракций ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о перезахоронении останков Ленина из мавзолея на Красной площади, пишет ТАСС. Его авторами выступили либерал-демократы Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев.

Документ, подготовленный депутатами, вносит поправки в закон «О погребении и похоронном деле» и вводит понятие «перезахоронение».

- Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются Правительством РФ", - цитирует ТАСС законопроект.

В пояснительной записке указано, что «вопрос о перезахоронении останков В. И. Ульянова (Ленина) возник еще в начале 80-х годов XX века, и с тех пор эта дискуссия разгорается в российском обществе практически каждый год».

- Важно отметить, что законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков В. И. Ульянова (Ленина), но не устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон, - говорится в сопроводительных документах.

Авторы документа также ссылаются на позицию Русской православной церкви, считающей, что «безусловно, останки В. И. Ленина должны быть преданы земле и страна опоздала с этим на четверть века».

- Авторы законопроекта считают, что вопрос о перезахоронении останков В. И. Ульянова (Ленина) должен быть лишен какой- либо исторической, политической и социальной подоплеки и носить исключительно юридический характер, <…> законопроект не имеет политического и социального контекста, поскольку, исходя из существующей политической ситуации, само по себе тело Ленина не является ни символом эпохи, ни символом объединения нации, - отмечено в документе.

К слову, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить.


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  • Он и так захоронен, тело лежит ниже уровня земли. А вообще - тогда надо все кладбище из Кремля выносить. (Гость)
    21.04.2017 19:46:09
    +1 -1

  • Он и так захоронен, тело лежит ниже уровня земли.
      Так и метро ниже уровня земли. Мы все Ленины (Гость)
    21.04.2017 20:18:19
    +1 -1
  • большинство россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить.
    Че то меня ни кто не спрашивал (Гость)
    22.04.2017 06:58:31
    +1 -1


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