Зрелищный спорт

Состязания по конному спорту впервые пройдут в Петрозаводске

В карельской столице проведут состязания по манежной езде и конкуру.





Сегодня, 23 апреля, в городе впервые выберут лучших конных наездников. Федерация конного спорта Карелии решила провести Кубок КСК «Аллюр» для спортсменов из Петрозаводска. Соревнования начнутся в 12 часов на манеже на улице Балтийской. Зрители увидят состязания в категориях конкур и манежная езда. Также они смогут и сами покататься на лошадях, выпить горячего чая, сделать снимок в фотозоне на сене. Кроме того, зрителей ждут розыгрыши призов и сертификатов.





Соревнования пройдут на поле размером 20 на 40 метров. За медали поборются дети от 10 до 14 лет на лошадях старше шести лет, а также всадники с различным уровнем подготовки на лошадях старше четырех лет. Помимо прочего, участники Кубка представят и показательные выступления.





23.04.2017