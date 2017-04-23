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23.04.2017

Зрелищный спорт

Состязания по конному спорту впервые пройдут в Петрозаводске

В карельской столице проведут состязания по манежной езде и конкуру.

Сегодня, 23 апреля, в городе впервые выберут лучших конных наездников. Федерация конного спорта Карелии решила провести Кубок КСК «Аллюр» для спортсменов из Петрозаводска. Соревнования начнутся в 12 часов на манеже на улице Балтийской. Зрители увидят состязания в категориях конкур и манежная езда. Также они смогут и сами покататься на лошадях, выпить горячего чая, сделать снимок в фотозоне на сене. Кроме того, зрителей ждут розыгрыши призов и сертификатов.

Соревнования пройдут на поле размером 20 на 40 метров. За медали поборются дети от 10 до 14 лет на лошадях старше шести лет, а также всадники с различным уровнем подготовки на лошадях старше четырех лет. Помимо прочего, участники Кубка представят и показательные выступления.


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  • Собчак с Невзоровым приедут ? (Гость)
    23.04.2017 10:00:57
    +1 -1

  • Собчак с Невзоровым приедут ?
      Не сравнивай кобыльную львицу общак с Невзоровым. (Гость)
    23.04.2017 10:09:27
    +1 -1


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