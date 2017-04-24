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24.04.2017

Существенные изменения

Новую структуру власти введут в Карелии

В республике появятся Министерство промышленности и Управление по туризму.

На совещании в правительстве в минувшую субботу представили предложения по изменению структуры республиканской власти. При ее разработке проведен глубокий всесторонний анализ деятельности исполнительных органов, учтены пожелания населения и мнения депутатских фракций.

Как отметил премьер-министр правительства региона Александр Чепик, в проект новой структуры по поручению врио губернатора введены подходы повышения эффективности и ответственности в работе чиновников.

Внутренний аудит показал необходимость сократить несколько ведомств и оптимизировать численность кадрового состава на 10%. Так, из структуры правительства исключат контрольный комитет. Появится отдельный Комитет по строительному и жилищному надзору, который также будет контролировать состояние дорог. Из Министерства экономического развития и промышленности республики решено выделить новое Министерство промышленности и торговли, которое в том числе займется поддержкой предпринимательства.

С учетом мнений ряда депутатских фракций Заксобрания, профильных союзов в экономическом блоке правительства создадут отдельное подразделение - Управление по туризму.

- На встречах с населением мы не раз слышали пожелания акцентировать внимание на развитии туризма. Об этом говорил и Владимир Путин в ходе обсуждения перспектив дальнейшего развития нашего региона. В ближайшее время мы должны проинспектировать все стройки, которые идут в рамках государственно-частного партнёрства в этом направлении, и принять участие в разработке новой федерально-целевой программы развития туризма, учитывая все предложения Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, - подчеркнул Артур Парфенчиков.

В связи с большим количеством критических замечаний к организации и контролю госзакупок, создается отдельное Управление по госзакупкам.

- Чтобы в дальнейшем системно уйти от коррупционного фактора, все торги, которые идут на уровне наших ведомств, мы будем проводить в одном месте, и любое влияние на госзакупки извне станет невозможным, - прокомментировал нововведение Александр Чепик.

Персональная ответственность за исполнение задач, стоящих перед правительством Карелии, каждым его министерством и ведомством, определена в индикативном плане оценки эффективности, который разрабатывается параллельно с новой структурой органов региональной власти.

- Мы должны запланировать чёткие и понятные показатели, чтобы объяснить населению, чем каждый конкретный чиновник занимается, за что он отвечает и какой у него уровень ответственности за выполнение этих показателей. Кроме того, необходимо провести работу на уровне муниципальных образований и синхронизировать деятельность их команд, чтобы вместе решать поставленные перед нами задачи, - сказал Александр Чепик.

Врио главы региона одобрил проект новой структуры органов исполнительной власти Карелии. Соответствующий указ он подпишет до 5 мая. До 30 мая должны быть утверждены другие нормативно-правовые документы, определяющие порядок внедрения новой структуры правительства.


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  • оказывается - дело в том,что вы не так сидите ? (Гость)
    24.04.2017 12:30:06
    +1 -1
  • Опять пересадят с места на другое место,вместо того ,чтобы на 50% сократить бездельников и уволить почти  всех ,кто до того "работал",ведь все программы завалены,долг Карелии скоро больше бюджета станет..... Опять пересадки "профессионалов" (Гость)
    24.04.2017 14:13:16
    +1 1-1
  • Карелия в оккупации, какие долги? Рашке что-ли?? Так война все спишет, а она близко. (Гость)
    24.04.2017 18:05:22
    +1 -1

  • и

    Карелия в оккупации, какие долги? Рашке что-ли?? Так война все спишет, а она близко. (Гость)
    Цитировать24.04.2017
    Пока этот "мудрец" у власти то вы правы.Шибко уж он АМБИЦИОЗНЫЙ.Требуется замена. (Гость)
    24.04.2017 18:26:46
    +1 -1

  • и

    Карелия в оккупации, какие долги? Рашке что-ли?? Так война все спишет, а она близко. (Гость)
    Цитировать24.04.2017
    Пока этот "мудрец" у власти то вы правы.Шибко уж он АМБИЦИОЗНЫЙ.Требуется замена. (Гость)
    24.04.2017 18:26:48
    +1 -1
  • Выборов в стране нет давно,так,показательные выступления,предварительно зачистив оппозицию,так что бесполезное перемещение задниц с одного места на другое и без своего мнения,это продолжение того же курса ,ведущего уже не в застой а к войне,скорей всего.... Клоуны ,блин,хоть бы один нашёлся толковый... (Гость)
    24.04.2017 22:16:28
    +1 -1


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