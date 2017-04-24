Существенные изменения

Новую структуру власти введут в Карелии

В республике появятся Министерство промышленности и Управление по туризму.





На совещании в правительстве в минувшую субботу представили предложения по изменению структуры республиканской власти. При ее разработке проведен глубокий всесторонний анализ деятельности исполнительных органов, учтены пожелания населения и мнения депутатских фракций.





Как отметил премьер-министр правительства региона Александр Чепик, в проект новой структуры по поручению врио губернатора введены подходы повышения эффективности и ответственности в работе чиновников.





Внутренний аудит показал необходимость сократить несколько ведомств и оптимизировать численность кадрового состава на 10%. Так, из структуры правительства исключат контрольный комитет. Появится отдельный Комитет по строительному и жилищному надзору, который также будет контролировать состояние дорог. Из Министерства экономического развития и промышленности республики решено выделить новое Министерство промышленности и торговли, которое в том числе займется поддержкой предпринимательства.





С учетом мнений ряда депутатских фракций Заксобрания, профильных союзов в экономическом блоке правительства создадут отдельное подразделение - Управление по туризму.





- На встречах с населением мы не раз слышали пожелания акцентировать внимание на развитии туризма. Об этом говорил и Владимир Путин в ходе обсуждения перспектив дальнейшего развития нашего региона. В ближайшее время мы должны проинспектировать все стройки, которые идут в рамках государственно-частного партнёрства в этом направлении, и принять участие в разработке новой федерально-целевой программы развития туризма, учитывая все предложения Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, - подчеркнул Артур Парфенчиков.





В связи с большим количеством критических замечаний к организации и контролю госзакупок, создается отдельное Управление по госзакупкам.





- Чтобы в дальнейшем системно уйти от коррупционного фактора, все торги, которые идут на уровне наших ведомств, мы будем проводить в одном месте, и любое влияние на госзакупки извне станет невозможным, - прокомментировал нововведение Александр Чепик.





Персональная ответственность за исполнение задач, стоящих перед правительством Карелии, каждым его министерством и ведомством, определена в индикативном плане оценки эффективности, который разрабатывается параллельно с новой структурой органов региональной власти.





- Мы должны запланировать чёткие и понятные показатели, чтобы объяснить населению, чем каждый конкретный чиновник занимается, за что он отвечает и какой у него уровень ответственности за выполнение этих показателей. Кроме того, необходимо провести работу на уровне муниципальных образований и синхронизировать деятельность их команд, чтобы вместе решать поставленные перед нами задачи, - сказал Александр Чепик.





Врио главы региона одобрил проект новой структуры органов исполнительной власти Карелии. Соответствующий указ он подпишет до 5 мая. До 30 мая должны быть утверждены другие нормативно-правовые документы, определяющие порядок внедрения новой структуры правительства.





24.04.2017