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Чиновники целый день лично общались с жителями Карелии

День единого приема граждан прошел в регионе. К правительству региона за это время обратилось 350 человек.





Врио главы Карелии в минувшую субботу провел прием граждан в правительстве республики. Первым посетителем Артура Парфенчикова стал Николай Татти – депутат из Питкяранты. Он пришел с просьбой решить вопрос об объединении районной и городской администраций в Питкярантском районе, что, по его словам, позволит сэкономить значительные средства для местного бюджета. Артур Парфенчиков отметил, что этот вопрос находится в компетенции муниципальной власти, но предложение жителей Питкярантского района он поддерживает.





Марина Городилова из деревни Педасельга обратилась к руководителю региона за помощью в поддержке инициативы своих земляков об ограждении кладбища, на территории которого расположена Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Силами неравнодушных селян на воинском захоронении выполнены работы по благоустройству. Финансово жителям помогало предприятие, находящееся на территории деревни. Последнее, что требуется, - завершить строительство ограды. Содействие в этом им окажет правительство.





- Благоустройство воинских захоронений – важная тема. Вместе с главой Прионежского района будем решать этот вопрос. Мною дано поручение, чтобы каждая Братская могила в районах была приведена в порядок, - заявил врио главы.





Артур Парфенчиков высказал предложение установить над воинским мемориалом в Педасельге шефство со стороны какого-либо местного предприятия, общественной, государственной или частной организации. Кроме того, он предложил создать в деревне землячество, которое объединит ее бывших и настоящих жителей, чтобы помогать своей малой родине, в том числе в решении подобных проблем.





Еще одна заявительница, пришедшая на прием, – руководитель общественной организации «Велодвижение Карелии» Анастасия Неровная. Для продвижения и реализации своих проектов организации необходимо наладить сотрудничество с различными структурами и органами власти. Анастасия Неровная попросила содействия в этом у Артура Парфенчикова. По его поручению со стороны правительства республики с представителями велодвижения будет взаимодействовать Госкомитет по дорожному хозяйству.





Лидер велодвижения также пригласила Артура Парфенчикова 19 мая принять участие в акции «На работу на велосипеде», а 28 мая стать участником Всероссийского Велопарада.





Напомним, что по инициативе врио главы республики впервые в регионе прошел День единого приема граждан и организаций. В кабинетах правительства прием вели заместители губернатора, члены правительства, руководители министерств, госкомитетов и управлений. Всего на прием записалось 350 человек.





В городах и районах Карелии был организован прием жителей главами муниципальных образований, администраций районов, поселений.





24.04.2017