Кадровый вопрос

Нового главу Госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи назначили в Карелии

В региональном правительстве снова прошли кадровые изменения. На этот раз они коснулись одного из госкомитетов.





Указом врио главы Карелии с 24 апреля 2017 года исполняющим обязанности руководителя Государственного комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи назначен Евгений Пыленок.

Евгений Пыленок родился в 1979 году, окончил Московский государственный индустриальный университет. Работал в Министерстве финансов Российской Федерации, занимал руководящие должности в ряде крупных строительных компаний, до недавнего времени – советник председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».





− Евгений Пыленок имеет уникальный опыт в сфере развития транспортной инфраструктуры. Он принимал участие в реализации крупнейших инвестиционных проектов, связанных со строительством автомобильных дорог. Его свежий взгляд и профессионализм, несомненно, пригодятся в Карелии, − прокомментировал назначение премьер-министр правительства республики Александр Чепик.





Стоит отметить, что работая в должности директора департамента инвестиционного развития ООО «Стройгазконсалтинг», Евгений Пыленок участвовал в инвестиционном проекте по строительству выхода на Московскую автомобильную дорогу с федеральной трассы М-1 «Беларусь» и подготовке к реализации инвестпроекта по обустройству Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.





24.04.2017