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24.04.2017

Кадровый вопрос

Нового главу Госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи назначили в Карелии

В региональном правительстве снова прошли кадровые изменения. На этот раз они коснулись одного из госкомитетов.

Указом врио главы Карелии с 24 апреля 2017 года исполняющим обязанности руководителя Государственного комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи назначен Евгений Пыленок.
Евгений Пыленок родился в 1979 году, окончил Московский государственный индустриальный университет. Работал в Министерстве финансов Российской Федерации, занимал руководящие должности в ряде крупных строительных компаний, до недавнего времени – советник председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

− Евгений Пыленок имеет уникальный опыт в сфере развития транспортной инфраструктуры. Он принимал участие в реализации крупнейших инвестиционных проектов, связанных со строительством автомобильных дорог. Его свежий взгляд и профессионализм, несомненно, пригодятся в Карелии, − прокомментировал назначение премьер-министр правительства республики Александр Чепик.

Стоит отметить, что работая в должности директора департамента инвестиционного развития ООО «Стройгазконсалтинг», Евгений Пыленок участвовал в инвестиционном проекте по строительству выхода на Московскую автомобильную дорогу с федеральной трассы М-1 «Беларусь» и подготовке к реализации инвестпроекта по обустройству Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.


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  • Ничего не изменится,всё прогнило....
    Смотрю как проходят выборы во Франции,настоящие ,а не  декоративные,как у нас,....отсюда все беды,разумеется,пока нет выбора,так и будем по ямам долбить свои машины и заливать в баки дерьмовый бензин..... Как всё исправить? (Гость)
    24.04.2017 12:27:41
    +1 1-1
  • имеет уникальный опыт
    Где ж ты был болезный раньше. Уникальный опыт у него, мля! (Гость)
    24.04.2017 12:39:25
    +1 -1
  • Из пелёнок ... (Гость)
    24.04.2017 13:03:00
    +1 -1
  • наши любого заведут ни тудыть..скоро уедет... (Гость)
    24.04.2017 14:11:37
    +1 -1
  • одно дело инвестиции делить и совсем противоположное хотя бы добиться качества ремонта дорог - чтобы не ремонтировали каждый год "капитально"
    народ у нас спокойный - машины личные гробим . нам за это ещё и платон в виде поощрения презентовали (Гость)
    24.04.2017 15:47:30
    +1 -1
  • Одни хохлы (Гость)
    24.04.2017 15:50:41
    +1 -1
  • Одни хохлы
    это про кого?. обыватель (Гость)
    24.04.2017 16:33:26
    +1 -1


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