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24.04.2017

Признание коллег

Учителем года Карелии стала преподаватель петрозаводской школы №2

Жюри присудило победу в конкурсе на звание Лучшего учителя республики преподавателю английского языка Надежде Агеевой.

В этом году участниками республиканского конкурса «Учитель года Карелии» стали 15 педагогов. В рамках конкурсной программы они представляли интернет-ресурсы, на которых можно было виртуально познакомиться с достижениями педагогов, проводили мастер-классы, делились опытом и личными наработками.

По словам самих учителей, самое сложное испытание - «учебное занятие». Эти занятия проходят не только под пристальным вниманием экспертов, но и с незнакомыми учениками. Конкурсанту необходимо успеть показать все свои возможности, преодолеть волнение, найти подход к классу, построить диалог. Именно при проведении таких уроков педагоги показали стиль своей работы и профессиональный почерк.

В финал вышли семь участников. За круглым столом они отвечали на вопросы экспертов, демонстрируя разносторонность взглядов и широту педагогического кругозора. После всех испытаний победителя и лауреатов конкурса объявили на торжественной церемонии.

Победителем республиканского конкурса «Учитель года Карелии – 2017» признана Надежда Агеева, учитель английского языка средней школы №2 «Источник» Петрозаводска.

- Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего конкурса: администрации школы №2, коллегам, которые помогали советом, подсказками и напутствием. Я благодарна тем учителям, которые меня учили и действительно определили мой выбор профессии. Один уважаемый мною человек говорит: «Ставьте большие цели, в них легче попадать». Вот, наверно, настал тот час, когда я поставила эту цель и попала в нее. Спасибо огромное всем конкурсантам за профессиональное общение и плодотворное сотрудничество, мы почерпнули друг у друга много нового и интересного. Большое спасибо членам жюри за высокую оценку моего труда.

Кроме того, лауреатами конкурса стали Серафима Максимова, учитель информатики средней школы № 2 Питкяранты, Светлана Яцковец, учитель истории и обществознания средней школы №27 Петрозаводска, Татьяна Торкель, Нововилговская средняя школа №3, Оксана Ванвай, учитель русского языка и литературы Лицея № 40 Петрозаводска.

Добавим, конкурс «Учитель года Карелии» проводился в республике XXI раз. За эти годы отмечено множество ярких талантливых преподавателей, которые получили призовые места. Проведение подобного учительского состязания дает его участникам взаимное обогащение и оттачивает педагогическое мастерство.


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  • С региональными победителями понятно,а как там обстоят дела с лауреатами в финалах конкурса?Нельзя ли огласить Ф.И.О.карельских победителей и призеров в финалах конкурса учитель года РФ.Что-то мне подсказывает,что уровень педагогов РК не позволяет занимать призовые места или за 21 год конкурса были лауреаты ставшие учителем года РФ? (Гость)
    24.04.2017 14:09:33
    +1 -1

  • .Что-то мне подсказывает,что уровень педагогов РК не позволяет занимать призовые места
    Жричтодают. Не нравится - вали в гейропу. Там тебя арабскому быстро научат (Гость)
    24.04.2017 14:14:38
    +1 -1
  • В РФ конкурс финальный имеет свою разнарядку,поэтому победители часто оказываются не лучшие,зато с определённой партии или нужной республики.
    За всё это время только один наш педагог, беспартийный,лучший учитель Карелии,и ставший лауреатом Российского конкурса, был приглашён в Москву на работу,это Доронин Алексей Владимирович(работал в Державинском лицее),об остальных: просто  ничего не произошло....поучаствовали и ладно....вернулись обратно.... Не так всё просто... (Гость)
    24.04.2017 14:22:08
    +1 -1
  • 24.04.2017 14:14:38
    ты падаль сам жри,чо раскудахтался..под шконку брысь.. (Гость)
    24.04.2017 16:35:15
    +1 -1
  • Не так всё просто..
    лауреат ,не победитель..удрал в институт повышения квалификации обучать преподавателей...вот тебе и учитель... (Гость)
    24.04.2017 16:53:00
    +1 -1


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