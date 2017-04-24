Признание коллег

Учителем года Карелии стала преподаватель петрозаводской школы №2

Жюри присудило победу в конкурсе на звание Лучшего учителя республики преподавателю английского языка Надежде Агеевой.





В этом году участниками республиканского конкурса «Учитель года Карелии» стали 15 педагогов. В рамках конкурсной программы они представляли интернет-ресурсы, на которых можно было виртуально познакомиться с достижениями педагогов, проводили мастер-классы, делились опытом и личными наработками.





По словам самих учителей, самое сложное испытание - «учебное занятие». Эти занятия проходят не только под пристальным вниманием экспертов, но и с незнакомыми учениками. Конкурсанту необходимо успеть показать все свои возможности, преодолеть волнение, найти подход к классу, построить диалог. Именно при проведении таких уроков педагоги показали стиль своей работы и профессиональный почерк.





В финал вышли семь участников. За круглым столом они отвечали на вопросы экспертов, демонстрируя разносторонность взглядов и широту педагогического кругозора. После всех испытаний победителя и лауреатов конкурса объявили на торжественной церемонии.





Победителем республиканского конкурса «Учитель года Карелии – 2017» признана Надежда Агеева, учитель английского языка средней школы №2 «Источник» Петрозаводска.





- Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего конкурса: администрации школы №2, коллегам, которые помогали советом, подсказками и напутствием. Я благодарна тем учителям, которые меня учили и действительно определили мой выбор профессии. Один уважаемый мною человек говорит: «Ставьте большие цели, в них легче попадать». Вот, наверно, настал тот час, когда я поставила эту цель и попала в нее. Спасибо огромное всем конкурсантам за профессиональное общение и плодотворное сотрудничество, мы почерпнули друг у друга много нового и интересного. Большое спасибо членам жюри за высокую оценку моего труда.





Кроме того, лауреатами конкурса стали Серафима Максимова, учитель информатики средней школы № 2 Питкяранты, Светлана Яцковец, учитель истории и обществознания средней школы №27 Петрозаводска, Татьяна Торкель, Нововилговская средняя школа №3, Оксана Ванвай, учитель русского языка и литературы Лицея № 40 Петрозаводска.





Добавим, конкурс «Учитель года Карелии» проводился в республике XXI раз. За эти годы отмечено множество ярких талантливых преподавателей, которые получили призовые места. Проведение подобного учительского состязания дает его участникам взаимное обогащение и оттачивает педагогическое мастерство.





24.04.2017