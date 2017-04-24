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24.04.2017

Город приводят в порядок

Пешеходную дорожку на набережной Петрозаводска отремонтируют в 2018 году

Первый этап ремонта мэрия собирается начать уже этим летом, заделав выбоины в асфальте.

Администрация карельской столицы сообщила, что в следующем году ремонт покрытия на набережной Онежского озера включат в программу «Комфортная городская среда».

- Набережная Онежского озера – это стратегически важное место. Многолетнюю проблему – провалы в асфальте – необходимо решать комплексно: после установления плюсовых температур будем заделывать выбоины, а в следующем году планируем провести более затратные мероприятия, финансирование которых пройдет в рамках программы «Комфортная городская среда», - рассказала мэр Ирина Мирошник.


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