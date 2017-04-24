В преддверии праздника

Петрозаводск украсят ко Дню Победы

Новые украшения появятся на улицах города в преддверии одного из главных весенних праздников.





Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о том, как организована работа по украшению города к 9 Мая.





- Помимо традиционных украшений – флажков, развешенных по центральным магистралям, набережной Онежского озера, - город будут украшать консоли «Петрозаводск – город воинской славы» и баннеры со словами приветствий и поздравлений ветеранам.





Кроме того, поздравления горожанам и ветеранам разместят на рекламном щите рядом с Аллеей Памяти и Славы, также растяжки появятся на образовательных учреждениях.





Помимо этого, идет работа по организации шефства организаций, предприятий и учреждений над воинскими захоронениями и мемориалами в честь Победы в Великой Отечественной войне. Составлен список находящихся на территории городского округа памятников, памятных знаков и скульптур, посвященных событиям 1941-1945 годов.





24.04.2017