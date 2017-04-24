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24.04.2017

В преддверии праздника

Петрозаводск украсят ко Дню Победы

Новые украшения появятся на улицах города в преддверии одного из главных весенних праздников.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о том, как организована работа по украшению города к 9 Мая.

- Помимо традиционных украшений – флажков, развешенных по центральным магистралям, набережной Онежского озера, - город будут украшать консоли «Петрозаводск – город воинской славы» и баннеры со словами приветствий и поздравлений ветеранам.

Кроме того, поздравления горожанам и ветеранам разместят на рекламном щите рядом с Аллеей Памяти и Славы, также растяжки появятся на образовательных учреждениях.

Помимо этого, идет работа по организации шефства организаций, предприятий и учреждений над воинскими захоронениями и мемориалами в честь Победы в Великой Отечественной войне. Составлен список находящихся на территории городского округа памятников, памятных знаков и скульптур, посвященных событиям 1941-1945 годов.


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  • Глубоко пофиг. На даче шашлыки буду жарить.. патрионутый ватник (Гость)
    24.04.2017 14:03:00
    +1 -1
  • 52 миллиона трупов!!!!! И это только потери советского союза!!!!!
    -Охренеть какой праздник?!!!
    А главное это итоги "умелого" руководства!
    -нищета,голод и вечное рабство,всеобщее скотсво,
    Уничтожена лучшая часть общества,растоптана братская Германия,потеряна надежда на освобождение от коммунистического рабства на многие десятилетия!!!!!
    Что вы натворили ????? Что вы празднуете?????!!!!
    Рано или поздно,каждому будет видна глубина произошедшей катастрофы!!!
    -За все преступления приходит расплата,так или иначе,не вам,так детям вашим,внукам,родившихся и не родившимся,все взаимо связанно,и "это" ни куда не денется...... helganz70 (Гость)
    24.04.2017 17:47:36
    +1 1-1
  • helganz70

    растоптана братская Германия
    А феназепам сегодня принимали ? (Гость)
    24.04.2017 18:03:41
    +1 -1
  • helganz70

    52 миллиона трупов!!!!! И это только потери советского союза!!!!!
    -Охренеть какой праздник?!!!
    А главное это итоги "умелого" руководства!
    -нищета,голод и вечное рабство,всеобщее скотсво,
    Уничтожена лучшая часть общества,растоптана братская Германия,потеряна надежда на освобождение от коммунистического рабства на многие десятилетия!!!!!
    Что вы натворили ????? Что вы празднуете?????!!!!
    Рано или поздно,каждому будет видна глубина произошедшей катастрофы!!!
    -За все преступления приходит расплата,так или иначе,не вам,так детям вашим,внукам,родившихся и не родившимся,все взаимо связанно,и "это" ни куда не денется...... helganz70 (Гость)
    И это действительность! 2017год а люди (даже ветераны)ещё живут в трущёбах.А что вы хотите от таких управленцев -Ленингрвдцев. (Гость)
    24.04.2017 18:36:46
    +1 1-1

  • А феназепам сегодня принимали ?

    Helganz во многом прав. До 1914 года труднее было в Европе найти две страны более близкие друг ко другу во всех отношениях чем Россия и Германия. Немцы дали России правящую династию. Значительная часть российской элиты была немецкой, многие даже по-русски не говорили. Немцы основали в России промышленность, университеты, дали культуру.. Александр (Гость)
    24.04.2017 20:01:04
    +1 -1
  • Хватит Троллить из-за Бугра! Хорошо там - где нас нет! Жили бы здесь- нащи забугорные_молчали бы в тряпочку! Иначе бы пособия лишили! И зесь ,и Там! (Гость)
    24.04.2017 20:15:32
    +1 -1
  • -А ты на мое пособие роток не открывай!!!)))
    Ты на свою зарплату или пенсион "держись там"!!!!
    А мы уж тут поскучаем!))))Жрите брюкву-сою с пальмой,мы на нее не претендуем!!!!Приятного аппетита! !!!
    Как говорится: -Крым ваш,сыр наш!!!!!!!))))). helganz70 (Гость)
    24.04.2017 20:24:44
    +1 -1-1


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