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24.04.2017

Все по плану

Николай Патрушев, Вероника Скворцова и Артур Парфенчиков обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры Карелии

Представители правительства республики и руководитель региона встретились с секретарем Совета Безопасности РФ и министром здравоохранения России.

Встреча состоялась в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию, председателем которой является Николай Патрушев.

В частности, обсуждался ход строительства Перинатального центра в городе Петрозаводске. Работы на стройплощадке продолжаются, уже начата закупка медицинского оборудования, идет подготовка медицинских кадров.

В республике ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В 2016 году за счет региональных бюджетных средств приобретено здание ФАПа в поселке Реболы Муезерского района площадью 107 квадратных метров. В 2017 году бюджетом республики предусмотрены ассигнования в объеме 31,5 миллиона рублей на покупку семи модульных ФАПов в поселках Кепа, Ихала, Вешкелицы, Авдеево, Софпорог, Куликово и Элисенваара.

По информации пресс-службы аппарата Совета Безопасности России, на встрече также затронули вопросы развития сферы культуры. Отмечено, что завершается реконструкция здания Национальной библиотеки. Техническая готовность здания составляет 98%. Ведутся отделочные работы, началась пуско-наладка мультимедийного оборудования, используемого в современных библиотеках. Продолжается строительство Центра культурного развития в Костомукше, где будет, в частности, располагаться кинозал, многофункциональный центр. В 2016 году новые кинозалы появились в четырех городах республики, в 2017 году их открытие запланировано еще в трех городах.


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  • Самое главное,чтобы кинозалы не закрыли в 2019...после выборов.... обыватель (Гость)
    24.04.2017 17:02:00
    +1 -1


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