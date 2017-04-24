Ради чистоты и порядка

Активная уборка Петрозаводска начнется в ближайшие дни

Мэрия призвала энергоснабжающие организации и управляющие компании принять участие в уборке дворов и улиц карельской столицы.





В Петрозаводске стартовала общегородская акция «Чистый Петрозаводск». Присоединиться к ней должны управляющие компании.





- Поскольку погода позволяет проводить весенние работы, мы переходим к активной фазе уборки города. Попрошу все ресурсоснабжающие и управляющие компании подключиться к мероприятиям, которые проходят в Петрозаводске. Давайте сделаем город чище, - сказал заместитель главы администрации – председатель комитета ЖКХ Денис Жердев.





Напомним, мэрия приглашает всех жителей карельской столицы принять активное участие в традиционной весенней уборке города. 29 апреля состоится Всероссийский экологический субботник. Одним из многочисленных мероприятий, которые пройдут в этот день в Петрозаводске, станет субботник «В поисках пиратских сокровищ». Начало акции в 11:00 в парке Слюдяной фабрики (на пересечении улиц Коммунальной и М. Горького). 5 мая состоится акция «Прошлое в настоящем»: в Ямке ОТЗ кроме непосредственно уборки территории, запланировано проведение зрелищного мероприятия – реконструкции военных действий. 12 мая в устье реки Лососинки пройдет акция по уборке «Лососинка – сердце города».





24.04.2017