Временные неудобства

В Петрозаводске 16 домов остались без холодной воды

Из-за аварии на сетях десятки жителей карельской столицы лишены воды.





Холодная вода пропала в домах по Родниковому 4-му переулку еще накануне днем. Без ресурса остались жилые здания № 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Причиной отключения холодного водоснабжения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, сообщили в ЕДДС. На данный момент люди остаются без воды почти 20 часов.





25.04.2017