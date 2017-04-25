Вирусы не дремлют

Одна старшая школа и 20 классов закрыты в Карелии на карантин

С приходом весны уровень заболеваемости простудами в республике не снизился.





В регионе с начала сезона зарегистрировано 6758 случаев ОРВИ и гриппа. В целом уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 18,9%. Кроме того, отмечается небольшой рост по сравнению с предыдущей неделей на 8,7%.





По. Петрозаводску этот показатель выше эпидпорога на 20,2%, всего зарегистрировано 3397 случаев. Также за последнюю неделю обследовано 10 больных ОРВИ, выделен в двух случаях вирус гриппа В, в одном - прочие респираторные вирусы.





Кроме того, в республике приостановлен учебный процесс в 20-ти классах девяти школ и, в шести группах четырех детских садов. Полностью на карантин закрыты одно здание Лоухской школы (старшее звено) и детсад в поселке Тукса Олонецкого района.





25.04.2017