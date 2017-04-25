Приятный подарок

Ветераны Карелии смогут бесплатно поговорить с родственниками по телефону в честь 9 мая

«Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.





В честь Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны предоставят до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений: внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ); междугородные звонки по России; международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.





Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 2017 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Эту слугу можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.





Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений. Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений





Подробнее об акции расскажут по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.





25.04.2017