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25.04.2017

Приятный подарок

Ветераны Карелии смогут бесплатно поговорить с родственниками по телефону в честь 9 мая

«Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

В честь Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны предоставят до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений: внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ); междугородные звонки по России; международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 2017 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Эту слугу можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений. Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений

Подробнее об акции расскажут по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.


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  • Какие такие ветераны?  ветераны уже отмучились... (Гость)
    25.04.2017 18:13:16
    +1 -1


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