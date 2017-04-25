Наводят порядок

Центральные улицы Петрозаводска уберут от мусора к 1 мая

Благодаря установившейся относительно теплой погоде, подрядчик приступил к очистке улиц от смета и пожухлых листьев.





Мэр Петрозаводска встретилась с гендиректором компании «ТехРент» Борисом Сидоровым. По его словам, с наступлением боле е теплой погоды и таянием снега появилась возможность активно приступить к уборке улиц и дворов от накопившихся за зиму мусора и песка. Сейчас предприятие убирает с обочин дорог и тротуаров старые листья. Уже вывезен смет с площади Ленина, проспектов Ленина, К.Маркса и А.Невского, улиц Пушкинской, Куйбышева, Анохина, Гоголя, Правды, Шотмана, Кирова, набережной Варкауса, Первомайском, Октябрьского и Комсомольского проспектов, других городских магистралей.





Вначале уборку проводят четыре механизированных звена, затем наступит черед чистовой ручной уборки. Там, где уборка уже проведена, но снегопады внесли свою корректировку в рабочий график, улицы приводят в порядок повторно. В то же время, на некоторых участках вывоз мусора днем затруднен из-за парковки машин. В связи с этим рабочие звенья трудятся круглосуточно. Бригады дворников, пока техника работает на магистралях, убирают городские тротуары и газоны.





На этой неделе планируется завершить вывоз дорожного мусора с улиц Луначарского, проспектов А.Невского и Лесного, улицы Чапаева, Березовой аллеи, ряда других улиц микрорайона Древлянка. Закончить основные работы в центральной части города обещают к 1 мая.





- К работе подготовлены четыре поливомоечных машины, дополнительно закуплена новая техника. Это три дорожных «КамАЗа», два погрузчика, в минувшие выходные в Петрозаводск прибыла еще одна новая специализированная поливальная машина. В ближайшее время технический парк предприятия должны пополнить еще одна такая же машина и новый тротуарный пылесос, - сказал Борис Сидоров.





Заслушав доклад, глава Петрозаводска обратила внимание на необходимость завершить уборку города в кратчайшие сроки.





- Сейчас, когда позволяют погодные условия, мы должны активно, не затягивая сроки, провести все необходимые работы. Впереди - майские праздники, День Победы, и Петрозаводск должен встретить их чистым и ухоженным, - сказала Ирина Мирошник.





Мэр карельской столицы также поручила своему заместителю Денису Жердеву продолжить в ежедневном режиме проверять ход уборки городских территорий. Она отметила, что намерена в ближайшие дни лично проверить качество уборки города.





25.04.2017