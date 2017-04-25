Планы и задачи

Парфенчиков: Недопустимо, чтобы помощь Карелии сталкивалась с некомпетентностью на местах

Врио главы республики принял участие в очередном заседании Госкомиссии по 100-летию региона.





Сегодня в Москве под председательством Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева прошло заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики. Участники обсудили итоги работы за год и определили планы на перспективу.





Свое выступление врио главы Карелии начал с информации о выполнении решений Госкомиссии. Руководитель региона обозначил проблемные вопросы, требующие незамедлительного решения.





- Сегодня поставлены конкретные задачи по повышению уровня исполнительской дисциплины и качества взаимодействия между федеральными и региональными органами исполнительной власти, - сообщил Артур Парфенчиков. - Я поручил членам правительства республики разработать в месячный срок актуальные планы работы всех органов исполнительной власти по синхронизации действий с рабочими группами Государственной комиссии. Недопустимо, когда огромная помощь, оказываемая Карелии руководством федеральных органов власти, сталкивается с неисполнительностью или, что еще хуже, некомпетентностью руководителей на местах.





Артур Парфенчиков рассказал о перечне знаковых для Карелии объектов, ввод в эксплуатацию которых должны завершить в текущем году. Это Перинатальный центр и президентское кадетское училище в Петрозаводске, школа в поселке Ледмозеро Муезерского района, Центр культурного развития в Костомукше, участок дороги Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница, а также еще один важный дорожный объект - путепровод на улице Гоголя в Петрозаводске. В этом же году, по словам руководителя региона, в Петрозаводске должны начать строительство спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена», с открытием которого спортивная и культурная жизнь в республике поднимутся на качественно новый уровень.





Основной задачей правительства республики Артур Парфенчиков назвал реализацию Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.





- Я полностью поддерживаю позицию руководства Государственной комиссии, что проблема недостаточного федерального финансирования ФЦП не позволяет решать задачи развития инфраструктуры республики, без которой невозможен стабильный экономический рост и выполнение социальных обязательств, - рассказал врио главы Карелии. - Мы рассчитываем на понимание и содействие в этом вопросе со стороны Министерства финансов Российской Федерации.





Еще одной проблемой, на которой руководитель республики подробно остановился в своем докладе, стали недостаточно эффективно используемые возможности Госкомиссии для развития межрегионального сотрудничества. Артур Парфенчиков напомнил, что такое взаимодействие доказало свою эффективность и социальную востребованность, и в качестве примера привел поддержку мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря которой в этом году в Петрозаводске будет построено 20 многофункциональных детских и спортивных площадок на общую сумму более 100 миллионов рублей. Еще одним стратегически важным и новым направлением работы Государственной комиссии стала организация международного сотрудничества между Карелией и провинцией Фуцзянь КНР.





В заключение Артур Парфенчиков поблагодарил всех членов Государственной комиссии за поддержку Карелии и пригласил 10 июня посетить старинный карельский город Олонец, где пройдут праздничные мероприятия в честь 97-й годовщины образования республики.





25.04.2017