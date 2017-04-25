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25.04.2017

Забота о природе

Жителей Петрозаводска призывают не срывать весенние первоцветы

Министерство по природопользованию и экологии Карелии просит жителей и гостей региона бережно отнестись к редким видам растений в республике.

Ведомство призывает быть внимательными к окружающей природе и не допустить уничтожения весенних первоцветов, находящихся под угрозой исчезновения.

Каждый может внести свой вклад в сохранение уникальных видов весенних цветов. Достаточно выполнить два простых условия: не срывать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу России и региональную Красную книгу. Таким образом, можно сохранить виды растений, находящиеся на грани уничтожения, и проявить сознательность и любовь к природе.

С перечнями объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Карелии, Красную книгу Российской Федерации можно ознакомиться на сайте Министерства в разделе документы.

Жителей карельской столицы просят незамедлительно информировать Министерство о фактах сбора, транспортировки и продажи первоцветов по телефонам: +7 (8142) 796-714 или +7 (8142) 796-731

За уничтожение, добычу, хранение, перевозку, приобретение, продажу или пересылку редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу РФ, в том числе первоцветов, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, который может достигать одного миллиона рублей.


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