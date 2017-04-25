Стихия безжалостна

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Петрозаводске

В карельской столице при возгорании жилого здания погибли два местных жителя.





По версии следствия, в ночь на 25 апреля 2017 года в Петрозаводске в многоквартирном доме произошел пожар. При тушении в одной из квартир обнаружены тела мужчины и женщины. Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются, рассказали в Следкоме Карелии.





В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.





25.04.2017