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25.04.2017

Стихия безжалостна

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Петрозаводске

В карельской столице при возгорании жилого здания погибли два местных жителя.

По версии следствия, в ночь на 25 апреля 2017 года в Петрозаводске в многоквартирном доме произошел пожар. При тушении в одной из квартир обнаружены тела мужчины и женщины. Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются, рассказали в Следкоме Карелии.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.


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