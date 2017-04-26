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26.04.2017

Причуды погоды

Метель, мокрый снег и сильный ветер пришли в Карелию

После нескольких относительно теплых дней в республике снова ухудшится погода.

Сегодня, 26 апреля, на территории региона ожидаются осадки, местами сильные, в виде мокрого снега и дождя, ночью по северным районам также обещают снег. Кроме того, в республике возможна и метель, на дорогах стоит опасаться гололедицы. Днем также усилится южный, юго-западный, а на севере восточный, северо-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.


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