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26.04.2017

Осторожность не повредит

Бдительные жители Петрозаводска приняли кларнет за бомбу

Оперативные службы карельской столицы работали по вызову в музыкальной школе.

Инцидент произошел накануне. Вечером у входа в Детскую музыкально-хоровая школу на Первомайском проспекте горожане заметили подозрительную сумку. Они обратились в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехала оперативная группа.

Как оказалось, сумка опасности не представляет, в ней находился кларнет, рассказали в ЕДДС Петрозаводска.


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