Осторожность не повредит

Бдительные жители Петрозаводска приняли кларнет за бомбу

Оперативные службы карельской столицы работали по вызову в музыкальной школе.





Инцидент произошел накануне. Вечером у входа в Детскую музыкально-хоровая школу на Первомайском проспекте горожане заметили подозрительную сумку. Они обратились в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехала оперативная группа.





Как оказалось, сумка опасности не представляет, в ней находился кларнет, рассказали в ЕДДС Петрозаводска.





26.04.2017