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26.04.2017

Попали под колеса

Трех пешеходов сбили в Петрозаводске за сутки

В карельской столице накануне в авариях пострадали три человека, в том числе два ребенка.

Первый инцидент произошел днем. Водитель на автомобиле ГАЗ 2818 наехал на 14-летнего пешехода. В момент аварии девушка вышла из-за подъезжающего к остановке автобуса в неположенном месте. Подростка госпитализировали в ДРБ.

Затем вечером на улице Анохина водитель, управляя машиной Land Rover, сбил 63-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте, нарушая правила. Потерпевшую доставили в БСМП.

А в 20:20 на Октябрьском проспекте у дома №7 водитель на машине Kia Spectrа ехал по двору и сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть. Пострадавшему ребенку назначено амбулаторное лечение, сообщили в ЕДДС города.


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  • БЛ..Что за страна. Все как обомравшись спешат куда-то. На машинах и те спешат. За рулём пьяные.На улице пьяные. Что за политику ведут российские власти. Похоже УНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДА.. евсей (Гость)
    26.04.2017 19:45:51
    +1 -1


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