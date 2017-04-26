Попали под колеса

Трех пешеходов сбили в Петрозаводске за сутки

В карельской столице накануне в авариях пострадали три человека, в том числе два ребенка.





Первый инцидент произошел днем. Водитель на автомобиле ГАЗ 2818 наехал на 14-летнего пешехода. В момент аварии девушка вышла из-за подъезжающего к остановке автобуса в неположенном месте. Подростка госпитализировали в ДРБ.





Затем вечером на улице Анохина водитель, управляя машиной Land Rover, сбил 63-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте, нарушая правила. Потерпевшую доставили в БСМП.





А в 20:20 на Октябрьском проспекте у дома №7 водитель на машине Kia Spectrа ехал по двору и сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть. Пострадавшему ребенку назначено амбулаторное лечение, сообщили в ЕДДС города.





26.04.2017