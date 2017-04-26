Дельное предложение

Карелия может получить дополнительные деньги на расселение не попавших в программу аварийных домов

Полпред президента России на Северо-Западе предложил выделить республике средства, чтобы обеспечить новыми домами тех, чье жилье ранее не попало в программу расселения.





Накануне в Москве прошло очередное заседание Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования республики. Полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов назвал переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Карелии вопросом, требующим особого внимания. По состоянию на 1 апреля текущего года в республике программа выполнена на 47%.





- Вместе с тем в регионе выявлено еще 129 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2012 года, которые не были включены в действующую программу. Для решения этой проблемы прошу Минстрой России поддержать республику и выделить дополнительные средства для расселения этих домов, - сказал Николай Цуканов.





В своем выступлении на госкомиссии Николай Цуканов также поднял темы недостаточного финансирования со стороны федерального бюджета целевой программы развития Карелии до 2020 года, необходимость создания на территории региона полноценной сети фельдшерско-акушерских пунктов и развития межрегионального сотрудничества.





В частности, Николай Цуканов обратил внимание губернаторов ряда регионов - Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областей - на необходимость повышения эффективности реализации подписанных в 2014 году соглашений с правительством республики.





- Заинтересованность должна быть обоюдной: с одной стороны инициатива правительства Карелии, с другой - адекватная и активная поддержка со стороны органов исполнительной власти регионов. Приведу положительный пример межрегионального взаимодействия с Санкт-Петербургом. Положительно решен вопрос строительства в Петрозаводске пяти детских площадок с игровыми и спортивными комплексами, аналогичными устанавливаемым в Санкт-Петербурге. Более того, петербургское предприятие «Авен СПб» выразило готовность оказать благотворительную помощь в оснащении всех социальных учреждений Петрозаводска указанными комплексами, - отметил Николай Цуканов.





26.04.2017