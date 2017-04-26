Денег нет, но вы держитесь

Карелии не дают запланированных на ФЦП средств

В прошлом году республика не получила денег, которые региону должны были выделить в рамках целевой программы.





Как выяснилось на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии, федеральная целевая программа развития региона недофинансируется из федерального бюджета. В прошлом году республика вновь не получила средства, которое предполагались для реализации всех запланированных мероприятий ФЦП.





Николай Патрушев указал Минфину России на необходимость активизировать работу ведомства по выполнению принятых госкомиссией решений. Соответствующее поручение он попросил зафиксировать в решении по итогам заседания.





Говоря о позитивных результатах, Николай Патрушев отметил, что экономика Карелии постепенно оживает и уже продемонстрировала некоторый рост. Валовой региональный продукт в 2016 году вырос на 1,4%, объем инвестиций в основной капитал увеличился на 9,5%. Наметилась позитивная динамика индекса промышленного производства, который в 2016 году вырос на 3,3%.





Проведены ремонты спортивных залов в 52 школах. Эту работу продолжат и в нынешнем году в 18 школах. ПАО «Газпром» открывает новые спортивные объекты. Введены физкультурно-оздоровительные комплексы в Петрозаводске, Сортавале и Суоярви. Завершается строительство комплекса в Питкяранте.





Построена больница на 200 коек в Сортавале. Заработали четыре новых кинозала, планируется открыть еще три. 27 мая после реконструкции начнет работу основное здание Национальной библиотеки республики. Активно строится Президентское кадетское училище в Петрозаводске. К 1 сентября оно должно принять первых учеников. Продолжается газификация Карелии. В 2017 году планируется построить пять межпоселковых газопроводов.





- Это далеко не все итоги нашей совместной работы. Важно, чтобы жители Карелии не только знали о развернутой деятельности, но и смогли реально ощутить ее результаты в улучшении уровня и качества жизни, - отметил Николай Патрушев.





26.04.2017