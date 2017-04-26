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26.04.2017

Извечная проблема

Дороги Петрозаводска отремонтируют по гарантии

Асфальт приведут в порядок на 17 улицах и двух проспектах карельской столицы.

Руководство компании «Ремстройкомплект» представило в мэрию график ремонтно-восстановительных работ в рамках гарантийных обязательств. Они коснутся дорог, которые упомянутая организация асфальтировала в 2016 году.

В график вошел ремонт покрытия на улицах Вольная, Красная, Красноармейская, Ленинградская, Логмозерская, Малая Слободская, Мелентьевой, Мурманская, Парковая, Пирогова, Пограничная, Профсоюзов, Рабочая, Свердлова, Советская, Суоярвская, Университетская, Лесном проспекте, Лососинском и Петрозаводском шоссе.

В рамках гарантийных обязательств подрядчику предстоит также привести в порядок гравийные покрытия улиц Вольная, Л. Толстого, Достоевского, Инженерная, Краснодонцев, Челюскинцев, Хейкконена, Линевского, Лучистая, Ватутина, Мичуринская, Парковая, Сыктывкарская, Чкалова, Речная, Трудовых Резервов, улицы Труда, Сенного переулка и проезда Тидена.

Работы собираются проводить, когда установится подходящая погода. Подрядчик намерен выполнить обязательства к 20 мая.


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  • Не допускайте больше организацию до конкурсов. Заберите все выплаченные деньги. У нас асфальт смыло дождем, на одной из указанных вами улиц. При чем тут работа по гарантии, они не соблюдали технологию, поэтому когда гарантия кончится с чем мы останемся? Дорога не простоит назначенный срок службы. Это не подход- ремонт по гарантии, это мошенничество с одной стороны и халатность в лучшем случае с другой. Т.е. коррупция.. жора (Гость)
    26.04.2017 11:27:00
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава---  http://upl.pp.ua/produktu. итмтим (Гость)
    26.04.2017 17:43:47
    +1 -1


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