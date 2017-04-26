Извечная проблема

Дороги Петрозаводска отремонтируют по гарантии

Асфальт приведут в порядок на 17 улицах и двух проспектах карельской столицы.





Руководство компании «Ремстройкомплект» представило в мэрию график ремонтно-восстановительных работ в рамках гарантийных обязательств. Они коснутся дорог, которые упомянутая организация асфальтировала в 2016 году.





В график вошел ремонт покрытия на улицах Вольная, Красная, Красноармейская, Ленинградская, Логмозерская, Малая Слободская, Мелентьевой, Мурманская, Парковая, Пирогова, Пограничная, Профсоюзов, Рабочая, Свердлова, Советская, Суоярвская, Университетская, Лесном проспекте, Лососинском и Петрозаводском шоссе.





В рамках гарантийных обязательств подрядчику предстоит также привести в порядок гравийные покрытия улиц Вольная, Л. Толстого, Достоевского, Инженерная, Краснодонцев, Челюскинцев, Хейкконена, Линевского, Лучистая, Ватутина, Мичуринская, Парковая, Сыктывкарская, Чкалова, Речная, Трудовых Резервов, улицы Труда, Сенного переулка и проезда Тидена.





Работы собираются проводить, когда установится подходящая погода. Подрядчик намерен выполнить обязательства к 20 мая.





26.04.2017