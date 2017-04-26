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26.04.2017

Продуктовая корзина

Цены на лук и капусту уже 1,5 месяца растут в Карелии

Некоторые овощи в магазинах республики подорожали с начала весны больше, чем на 30%.

За неделю в регионе среди плодоовощной продукции повысились стоимость белокочанной капусты, репчатого лука, моркови. Эти товары подорожали на 8,4%, 5,6% и 5,5% соответственно . Также на 1,6% выросли цены на маргарин и баранину (кроме бескостного мяса), на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 1,0%, а свинина подорожала на 0,9%.

В то же время снизилась цена на яблоки на 0,3%. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 0,9- 1,5% подешевели пшено, гречневая крупа, подсолнечное масло, куриные яйца.

Цена на дизельное топливо не изменилась. Автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 и выше стал дороже на 0,1%.


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  • Лишь бы не было войны.. патрионутый на всю голову (Гость)
    26.04.2017 12:10:15
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава---  http://upl.pp.ua/produktu. итмтим (Гость)
    26.04.2017 17:43:30
    +1 -1


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