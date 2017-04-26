Продуктовая корзина

Цены на лук и капусту уже 1,5 месяца растут в Карелии

Некоторые овощи в магазинах республики подорожали с начала весны больше, чем на 30%.





За неделю в регионе среди плодоовощной продукции повысились стоимость белокочанной капусты, репчатого лука, моркови. Эти товары подорожали на 8,4%, 5,6% и 5,5% соответственно . Также на 1,6% выросли цены на маргарин и баранину (кроме бескостного мяса), на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 1,0%, а свинина подорожала на 0,9%.





В то же время снизилась цена на яблоки на 0,3%. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 0,9- 1,5% подешевели пшено, гречневая крупа, подсолнечное масло, куриные яйца.





Цена на дизельное топливо не изменилась. Автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 и выше стал дороже на 0,1%.





26.04.2017