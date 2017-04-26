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26.04.2017

Выплаты не идут

Более 30 миллионов задолжали работникам различные компании Карелии

Почти 1600 человек в республике не могут получить причитающиеся им деньги с работодателя.

На 1 апреля размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях региона составил 33 миллиона 307 тысяч рублей. Этот показатель увеличился по сравнению с 1 марта на 20,8%. Численность работников списочного и несписочного состава, перед которыми имеется задолженность, составила 1595 человек.

Долги по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 апреля составляют чуть больше 33 миллионов, или 99,3% от общей суммы. Задолженность из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней составила 219 тысяч рублей, или 0,7% от общей просроченной суммы.


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  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава---  http://upl.pp.ua/produktu. итмтим (Гость)
    26.04.2017 17:43:23
    +1 -1


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