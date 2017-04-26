Выплаты не идут

Более 30 миллионов задолжали работникам различные компании Карелии

Почти 1600 человек в республике не могут получить причитающиеся им деньги с работодателя.





На 1 апреля размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях региона составил 33 миллиона 307 тысяч рублей. Этот показатель увеличился по сравнению с 1 марта на 20,8%. Численность работников списочного и несписочного состава, перед которыми имеется задолженность, составила 1595 человек.





Долги по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 апреля составляют чуть больше 33 миллионов, или 99,3% от общей суммы. Задолженность из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней составила 219 тысяч рублей, или 0,7% от общей просроченной суммы.





26.04.2017