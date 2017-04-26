Неутешительная статистика

Почти 160 населенных пунктов Карелии находятся вне зоны первичной медпомощи

Вопросы доступности и качества оказания медицинской помощи на территории региона стали ключевыми в повестке заседания Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики.





Министр здравоохранения России привел неутешительные данные статистики по Карелии. Так, по словам Игоря Каграманяна, в республике зафиксирован высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения и злокачественных образований. Превышен среднероссийский показатель младенческой смертности, который, по словам Каграманяна, связан с ошибками в маршрутизации беременных женщин. План диспансеризации выполнен в Карелии лишь на 83%, в то время как общероссийский показатель – это 94%.





- При этом в регионе есть все основания, все предпосылки, в том числе кадровое обеспечение, для того чтобы в ближайшие два года добиться существенного улучшения качества оказания медицинской помощи, - обратился Игорь Каграманян к членам Госкомиссии. - Самое главное, чтобы в ближайшее время эти изменения почувствовали люди.





Другая проблема, а именно доступность медицинской помощи, стала главной темой доклада министра здравоохранения Карелии Ольги Лазаревич. На сегодняшний день в Карелии насчитывается 975 населенных пунктов, из них 158 находятся вне зоны медицинского обслуживания по оказанию первичной медико-санитарной помощи. По данным министра, для полного соответствия требованиям Минздрава России республике дополнительно требуется 21 фельдшерско-акушерский пункт и 47 домовых хозяйств.





- Важнейшая задача – обеспечить своевременную экстренную медицинскую помощь при жизнеугрожающих состояниях для тех пациентов, которые проживают в труднодоступных районах республики, - рассказала Ольга Лазаревич.





Руководитель карельского Минздрава пояснила, что сейчас также пересматривается транспортная логистика пострадавших при ДТП. Кроме того, предполагается реализация приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации», что позволит существенно сократить время доставки пациентов в специализированные учреждения. Бюджет проекта на 2017 год составит 33 миллиона рублей, из которых 29,6 миллиона – это средства федерального бюджета, 3,4 миллиона рублей – из казны республики.





26.04.2017