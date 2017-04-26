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26.04.2017

Неутешительная статистика

Почти 160 населенных пунктов Карелии находятся вне зоны первичной медпомощи

Вопросы доступности и качества оказания медицинской помощи на территории региона стали ключевыми в повестке заседания Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики.

Министр здравоохранения России привел неутешительные данные статистики по Карелии. Так, по словам Игоря Каграманяна, в республике зафиксирован высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения и злокачественных образований. Превышен среднероссийский показатель младенческой смертности, который, по словам Каграманяна, связан с ошибками в маршрутизации беременных женщин. План диспансеризации выполнен в Карелии лишь на 83%, в то время как общероссийский показатель – это 94%.

- При этом в регионе есть все основания, все предпосылки, в том числе кадровое обеспечение, для того чтобы в ближайшие два года добиться существенного улучшения качества оказания медицинской помощи, - обратился Игорь Каграманян к членам Госкомиссии. - Самое главное, чтобы в ближайшее время эти изменения почувствовали люди.

Другая проблема, а именно доступность медицинской помощи, стала главной темой доклада министра здравоохранения Карелии Ольги Лазаревич. На сегодняшний день в Карелии насчитывается 975 населенных пунктов, из них 158 находятся вне зоны медицинского обслуживания по оказанию первичной медико-санитарной помощи. По данным министра, для полного соответствия требованиям Минздрава России республике дополнительно требуется 21 фельдшерско-акушерский пункт и 47 домовых хозяйств.

- Важнейшая задача – обеспечить своевременную экстренную медицинскую помощь при жизнеугрожающих состояниях для тех пациентов, которые проживают в труднодоступных районах республики, - рассказала Ольга Лазаревич.

Руководитель карельского Минздрава пояснила, что сейчас также пересматривается транспортная логистика пострадавших при ДТП. Кроме того, предполагается реализация приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации», что позволит существенно сократить время доставки пациентов в специализированные учреждения. Бюджет проекта на 2017 год составит 33 миллиона рублей, из которых 29,6 миллиона – это средства федерального бюджета, 3,4 миллиона рублей – из казны республики.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Переселить всех в Петрозаводск, делов то. (Гость)
    26.04.2017 13:37:54
    +1 -1
  • Это значит,что люди здоровые там живут) (Гость)
    26.04.2017 14:32:22
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава---  http://upl.pp.ua/produktu. итмтим (Гость)
    26.04.2017 17:43:14
    +1 -1
  • это значит что в России люди никому не нужны (Гость)
    26.04.2017 21:42:14
    +1 1-1
  • и это в населённых пунктах, но сегодня дачные кооперативы, в летнее время, присутствует людей побольше чем в некоторых городах и там не только фельдшера не найти но и не дозвониться ни в МВД,МЧС, скорую не вызвать. (Гость)
    26.04.2017 21:48:16
    +1 1-1

  • сегодня дачные кооперативы, в летнее время, присутствует людей побольше чем в некоторых городах и там не только фельдшера не найти но и не дозвониться ни в МВД,МЧС, скорую не вызвать. (Гость)
      А тебе никто ничего не должен. Сиди на даче и не выеживайся. Твоя главная обязанность - приехать в город и проголосовать за едросню. Запомнил? (Гость)
    26.04.2017 22:02:14
    +1 -1
  • Пусть гои умиляются Великой хуцпе.
    Вашу Мару Захария (Марию Захарову) назначили секс-символом России.
    Полный шалом
     
    https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=18&cl4url=actualnews.org%2Fexclusive%2F165839-zapadnye-smi-nazvali-rossiyskogo-diplomata-mariyu-zaharovu-mirovym-seks-simvolom.html&from=search. Александр (Гость)
    27.04.2017 00:16:11
    +1 -1


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