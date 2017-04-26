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26.04.2017

В преддверии праздника

Ветеранам Великой Отечественной в Петрозаводске бесплатно покажут фильм «Время первых»

В преддверии Дня Победы сеть кинотеатров «Мираж Синема» вместе с мэрией города подготовила подарок для участников Великой Отечественной войны.

Так, 8 мая в 14:00 в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРЦ «Тетрис» пройдет бесплатный показ художественного фильма «Время первых». Приглашения на сеанс ветераны Великой Отечественной войны могут получить в Управлении социальной защиты администрации карельской столицы. Телефон для справок: 71-35-79.

Для справки: «Время первых» - это российский исторический фильм, посвященный событиям 1965 года, когда советский космонавт Алексей Леонов в драматичных обстоятельствах совершил первый выход человека из кабины космического корабля в открытый космос. Кинокартина примечательна тем, что главным консультантом при написании сценария и проведении съемок был непосредственный участник тех событий – дважды Герой Советского Союза 82-летний Алексей Архипович Леонов.


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  • ветеранам Второй Мировой Войны. (Гость)
    26.04.2017 14:55:11
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава---  http://upl.pp.ua/produktu. итмтим (Гость)
    26.04.2017 17:43:06
    +1 -1-1
  • модер - дебил (Гость)
    26.04.2017 18:00:27
    +1 -1


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