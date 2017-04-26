В преддверии праздника

Ветеранам Великой Отечественной в Петрозаводске бесплатно покажут фильм «Время первых»

В преддверии Дня Победы сеть кинотеатров «Мираж Синема» вместе с мэрией города подготовила подарок для участников Великой Отечественной войны.





Так, 8 мая в 14:00 в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРЦ «Тетрис» пройдет бесплатный показ художественного фильма «Время первых». Приглашения на сеанс ветераны Великой Отечественной войны могут получить в Управлении социальной защиты администрации карельской столицы. Телефон для справок: 71-35-79.





Для справки: «Время первых» - это российский исторический фильм, посвященный событиям 1965 года, когда советский космонавт Алексей Леонов в драматичных обстоятельствах совершил первый выход человека из кабины космического корабля в открытый космос. Кинокартина примечательна тем, что главным консультантом при написании сценария и проведении съемок был непосредственный участник тех событий – дважды Герой Советского Союза 82-летний Алексей Архипович Леонов.





26.04.2017