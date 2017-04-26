Международные связи

Делегация Карелии приехала с рабочим визитом в китайскую провинцию Фуцзянь

По поручению врио главы республики представители нашего региона отправились в ответную поездку в Китай.





В состав делегации, которую возглавляет и.о. министра экономического развития и промышленности Карелии Евгений Жирнель, вошли представители Корпорации развития республики, ПетрГУ, ООО «Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация «СИНОМЕК», АО «Норд Гидро».





Рабочий визит продлится с 26 по 29 апреля. За это время карельская делегация встретится с руководством провинции Фуцзянь, посетит Корпорацию инвестиции и развития провинции, Университет сельского и лесного хозяйства и ряд инновационных компаний, проведёт переговоры по вопросам сотрудничества между Карелией и провинцией Фуцзянь.





В ходе переговоров с представителями руководства Народного правительства провинции Фуцзянь пройдет презентация лесопромышленного комплекса нашего региона, сельского хозяйства, энергетики, отрасли строительных материалов, туризма. Китайские партнеры ознакомятся с перспективными инвестиционными проектами, которые предлагаются к реализации в Карелии. Также будет представлена информация о природно-ресурсном потенциале республики и перспективах развития сотрудничества с Петрозаводским государственным университетом.





26.04.2017