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26.04.2017

Международные связи

Делегация Карелии приехала с рабочим визитом в китайскую провинцию Фуцзянь

По поручению врио главы республики представители нашего региона отправились в ответную поездку в Китай.

В состав делегации, которую возглавляет и.о. министра экономического развития и промышленности Карелии Евгений Жирнель, вошли представители Корпорации развития республики, ПетрГУ, ООО «Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация «СИНОМЕК», АО «Норд Гидро».

Рабочий визит продлится с 26 по 29 апреля. За это время карельская делегация встретится с руководством провинции Фуцзянь, посетит Корпорацию инвестиции и развития провинции, Университет сельского и лесного хозяйства и ряд инновационных компаний, проведёт переговоры по вопросам сотрудничества между Карелией и провинцией Фуцзянь.

В ходе переговоров с представителями руководства Народного правительства провинции Фуцзянь пройдет презентация лесопромышленного комплекса нашего региона, сельского хозяйства, энергетики, отрасли строительных материалов, туризма. Китайские партнеры ознакомятся с перспективными инвестиционными проектами, которые предлагаются к реализации в Карелии. Также будет представлена информация о природно-ресурсном потенциале республики и перспективах развития сотрудничества с Петрозаводским государственным университетом.


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  • Странная компания для поездки...для чего поехали норд гидро,синомек,кредит уж получен стройте,нового не будя,скажем спасибо Александру Петровичу.Непонятно,для чего поехали представители ПТУ?Почему нет представителей лесного комплекса?Почему не поехали представители ТНС Энерго,Петрозаводские коммунальные системы РКС.Понятно,что поездка носит название-визит вежливости,так как завод робототехники не поехал...не поехали судостроители..жаль,не правильно начинаем...ничо не будя,работал с китайскими фирмами,ребят на мякине не проведешь...эта корпорация развития с пенсами руководителями типа Чжан уж дос....своей неэффективностью..Когда глава РК А.Парфенчиков реорганизует эту контору?. обыватель (Гость)
    26.04.2017 15:23:36
    +1 -1
  • Вот узнают китайцы кто такая Позднякова и откажутся с воровками работать...у них за такое расстреливают...у нас оставляют грабить бюджет народный дальше.... Жалко народные деньги как бесполезно тратятся... (Гость)
    26.04.2017 16:05:06
    +1 1-1
  • Кетайцы приедут и в Финляндию свалят на другой день. (Гость)
    26.04.2017 17:16:55
    +1 1-1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава---  http://upl.pp.ua/produktu. итмтим (Гость)
    26.04.2017 17:43:00
    +1 -1
  • Россия оказалась ниже Уганды и Киргизии,в вопросе свободы слова,на 148 месте из 180,так о каком развитии или инвестировании может идти речь,потому только с китайцами,которые и "оккупируют Россию" скоро.... Не Европа нам .а ж..... (Гость)
    26.04.2017 18:51:46
    +1 -1


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