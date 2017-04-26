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26.04.2017

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Подрядчик в Карелии частично устранил дефекты в домах, построенных по программе расселения

В Чалне и Эссойле застройщик отремонтировал дома, возведенные по программе расселения аварийного фонда.

Как отметил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Матвиец, специалисты активно проверяют, как идет устранение недостатков в домах, построенных в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.

- Сегодня в поселках Чална и Эссойла Пряжинского района побывала комиссия, проверившая ход устранения недостатков. В Чалне это две квартиры дома №11 по улице Светлая, в Эссойле – улица Новоселов, №№5 и 6. Недостатки были выявлены в ходе мониторинга, осуществляющегося Фондом содействия реформированию ЖКХ. В комиссию входят представители Минстроя Карелии, Управления капитального строительства республики, карельской Государственной жилищной инспекции, муниципалитета, а также общественники и сами жители, - рассказал министр. - Руководитель республики четко определил задачу: мы не только строим дома, но и быстро реагируем на обращения граждан.

Отметим, что указанные дома построены ООО «СК «Дальпитерстрой». Именно к этой строительной организации предъявляется подавляющее количество претензий, как от Минстроя республики, так и от жителей.

- На сегодняшний день часть недоделок устранены, но часть еще необходимо устранить, - пояснил Дмитрий Матвиец. – По выявленным фактам составлены акты, которые будут предъявлены застройщику к исполнению в рамках гарантийных обязательств.


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  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава---  http://upl.pp.ua/produktu. итмтим (Гость)
    26.04.2017 17:42:27
    +1 -1


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