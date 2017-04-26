Результаты есть

Подрядчик в Карелии частично устранил дефекты в домах, построенных по программе расселения

В Чалне и Эссойле застройщик отремонтировал дома, возведенные по программе расселения аварийного фонда.





Как отметил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Матвиец, специалисты активно проверяют, как идет устранение недостатков в домах, построенных в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.





- Сегодня в поселках Чална и Эссойла Пряжинского района побывала комиссия, проверившая ход устранения недостатков. В Чалне это две квартиры дома №11 по улице Светлая, в Эссойле – улица Новоселов, №№5 и 6. Недостатки были выявлены в ходе мониторинга, осуществляющегося Фондом содействия реформированию ЖКХ. В комиссию входят представители Минстроя Карелии, Управления капитального строительства республики, карельской Государственной жилищной инспекции, муниципалитета, а также общественники и сами жители, - рассказал министр. - Руководитель республики четко определил задачу: мы не только строим дома, но и быстро реагируем на обращения граждан.





Отметим, что указанные дома построены ООО «СК «Дальпитерстрой». Именно к этой строительной организации предъявляется подавляющее количество претензий, как от Минстроя республики, так и от жителей.





- На сегодняшний день часть недоделок устранены, но часть еще необходимо устранить, - пояснил Дмитрий Матвиец. – По выявленным фактам составлены акты, которые будут предъявлены застройщику к исполнению в рамках гарантийных обязательств.





26.04.2017