Чтобы помнили

Памятник сказительнице Ирине Федосовой хотят поставить в Петрозаводске

В карельской столице хотят установить памятник в честь народной плакальщицы.





На заседании Комиссии по культурно-историческому наследию группа горожан предложила установить мемориальную доску народному артисту республики Георгию Ситко на фасаде жилого дома № 14 по проспекту К. Маркса, где он прожил более 35 лет. Георгий Ситко был ветераном и инвалидом Великой Отечественной войны, награжден боевым орденом и медалями. 51 год своей жизни он посвятил театральному искусству. Свою актерскую деятельность он начинал в Таганроге, а с 1961 года и до своей смерти в 1997 году работал в театрах Петрозаводска. Был одним из основателей театра «Творческая мастерская», членом Союза театральных деятелей России, вел активную общественную работу.





Коме того, с идеей установить памятник народной сказительнице Ирине Федосовой выступил Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив. Ирина Федосова – уроженка Карелии, выдающаяся народная сказительница и плакальщица, чье поэтическое наследие вошло в золотой фонд отечественной литературы. Ее дар, вобравший в себя традиции народной поэзии Заонежья, оказал большое влияние на творчество писателей, художников и композиторов России. В Петрозаводске в ее честь названа улица, в районе которой и было предложено разместить памятник, идея установки которого приурочена к 190-летию со дня рождения сказительницы.





Также к комиссии обратился Международный культурный центр «Слава» и предложил установить в Петрозаводске памятник в честь знаменитых поэтов Роберта Рождественского и Владимира Морозова в районе Карельской государственной филармонии.





Кроме того, Военный комиссариат Карелии считает, что в городе должен появиться памятный знак воинам-интернационалистам Карелии. Помощник военного комиссара РК по военно-патриотической работе Михаил Дийков пояснил, что такой памятник объединит всех карельских воинов, выполнявших свой интернациональный долг по поддержанию мира в различных горячих точках в нашей стране и за границей.





27.04.2017