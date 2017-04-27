Долги перед казной

Более четырех миллионов рублей получила мэрия Петрозаводска с арендаторов-должников

Общая задолженность различных компаний перед городскими властями за аренду превышает 100 миллионов рублей.





Специалисты Управления земельных ресурсов представили мэру результаты претензионной работы с должниками по арендной плате. Часть фирм погасили задолженность в полном объеме, включая пени, на общую сумму более четырех миллионов рублей.





В отношении недобросовестных арендаторов в суд направлены иски о расторжении договоров. К их числу относится компания ООО «Лирика». Эта организация заключила договор аренды земельного участка на Лососинском шоссе под строительство торгового объекта, однако работы не ведутся, и средства за аренду в бюджет не поступают. Сумма долга превысила 19 миллионов рублей.





Еще одно предприятие - недобросовестный плательщик - ООО «Этажи». Фирма начала строительство многоквартирного дома на улице Машезерской, не исполняя обязательств по выплате арендной платы. Долг перед бюджетом Петрозаводска уже составляет свыше 10 миллионов рублей. Всего на рассмотрении судов находятся иски на сумму порядка 100 миллионов.





По остальным арендаторам мэрия согласовала документы о расторжении договоров аренды и направила их в Госкомитет Карелии по управлению госимуществом и организации закупок.





- Сегодня абсолютно все арендаторы, допускающие задолженность, находятся на контроле у специалистов комитета экономики, с каждым из должников проводится определенная работа. Только такой системный подход может обеспечить результат – возвращение недоимок в городской бюджет. Расторжение договоров аренды сегодня является самым действенным способом возврата средств в городскую казну, поэтому будем его активно применять, - отметила глава Петрозаводска.





Также мэр дала поручение комитету ЖКХ отработать механизм предъявления требований об устранении недостатков к подрядчикам, некачественно выполнившим ремонт, и о возмещении ущерба, уплаченного администрацией города в результате ДТП.





27.04.2017