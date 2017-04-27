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27.04.2017

Общими усилиями

Жителей Петрозаводска приглашают на субботник у мемориала «Колокол скорби»

В карельской столице начинается целая серия субботников, чтобы привести город в порядок.

Один из городских субботников пройдет на Первомайском проспекте. Ветераны боевых действий приглашают жителей Петрозаводска присоединиться к уборке территории около мемориала в память о погибших в Чечне воинах «Колокол скорби». Напомним, что обелиск входит в единый мемориальный комплекс в пойме Неглинки, который также включает в себя мемориал «Черный тюльпан», 37 голубых елей, памятник БМД-1 и храм Илии Пророка.

Субботник пройдет 6 мая, начало в 11 часов. Справки можно получить по телефону: 89217276843.


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  • А с хрена ли мне скорбить. Чинуши и политиканы все проебали, дань чехам выплачивают, а мне теперь скорбить? Запихайте себе в задницы свои полосатые ленточки вместе со своей скорбью. Не откупитесь своими 2800 рублями.. ветеран боевых (Гость)
    27.04.2017 18:53:19
    +1 -1


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