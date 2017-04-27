Общими усилиями

Жителей Петрозаводска приглашают на субботник у мемориала «Колокол скорби»

В карельской столице начинается целая серия субботников, чтобы привести город в порядок.





Один из городских субботников пройдет на Первомайском проспекте. Ветераны боевых действий приглашают жителей Петрозаводска присоединиться к уборке территории около мемориала в память о погибших в Чечне воинах «Колокол скорби». Напомним, что обелиск входит в единый мемориальный комплекс в пойме Неглинки, который также включает в себя мемориал «Черный тюльпан», 37 голубых елей, памятник БМД-1 и храм Илии Пророка.





Субботник пройдет 6 мая, начало в 11 часов. Справки можно получить по телефону: 89217276843.





27.04.2017