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28.04.2017

Оставили без денег

Компания в Карелии задолжала своим сотрудникам более 3,1 миллиона рублей

В республике местная организация больше полугода не выплачивала зарплату работникам.

По версии следствия, с сентября 2016 года по апрель 2017 года руководство одной из местных компаний, которая занимается коммерцией, не выдавало зарплату и другие предусмотренные законом выплаты 71 работнику. При этом у организации были все возможности своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства. Сумма задолженности превысила 3,1 миллиона рублей.

Следователи изучили всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия, чтобы установить причины, приведшие к сложившейся ситуации, а также лиц, ответственных за невыплату заработной платы.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшедшего. Руководству компании грозит до трех лет лишения свободы.


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