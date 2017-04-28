Оставили без денег

Компания в Карелии задолжала своим сотрудникам более 3,1 миллиона рублей

В республике местная организация больше полугода не выплачивала зарплату работникам.





По версии следствия, с сентября 2016 года по апрель 2017 года руководство одной из местных компаний, которая занимается коммерцией, не выдавало зарплату и другие предусмотренные законом выплаты 71 работнику. При этом у организации были все возможности своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства. Сумма задолженности превысила 3,1 миллиона рублей.





Следователи изучили всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия, чтобы установить причины, приведшие к сложившейся ситуации, а также лиц, ответственных за невыплату заработной платы.





Сейчас выясняются все обстоятельства происшедшего. Руководству компании грозит до трех лет лишения свободы.





28.04.2017