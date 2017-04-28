Доставка морских контейнеров: нюансы процесса

Если вам необходимо в кратчайшие сроки перевезти крупногабаритное имущество морским контейнером, то стоит обратиться к менеджерам нашей фирмы, а уж они найдут выход из ситуации.





Компания «Терминал» на протяжении многих лет осуществляет перевозку грузов на выгодных для клиентов условиях. Если вам необходимо в кратчайшие сроки перевезти крупногабаритное имущество морским контейнером, то стоит обратиться к менеджерам нашей фирмы, а уж они найдут выход из ситуации.





Зачем может понадобиться контейнер?





Сегодня доставка морских контейнеров осуществляется быстро и качественно и все благодаря росту технического прогресса. После их приобретения вы оцените следующие плюсы такого товара:





• у вас появится возможность перевезти грузы без отвлечения от основной деятельности. Особенно это актуально для юридических лиц, у которых и так немало забот;

• частным лицам не придется тратить время на поиск грузового оператора и заключения договора с ним. Ведь достаточно сделать звонок, и наши сотрудники все организуют за вас;

• доставка контейнерами нередко обходится дешевле, чем другие способы перевозки различной тары.





Сколько стоит перевозка?





Для того чтобы заказать услуги перевозки крупногабаритных вещей в Санкт-Петербурге контейнерами, необходимо ознакомиться с их стоимостью:





• 20 футовый контейнер обойдется в 8500 рублей, если водителю не придется ехать дальше пределов КАД;

• 40 футовый контейнер стоит 16500 рублей в пределах КАД.

• когда вы выбираете доставку с попутным грузом, наш менеджер рассчитает ее стоимость индивидуально.





Преимущества компании





Мы несем полную ответственность за доставку груза, он прибудет по месту назначения в надлежащем виде. Особенно важно то, что в пределах КАД стоимость услуги остается фиксированной, что очень удобно. Доставка осуществляется из Санкт-Петербурга в различные точки нашей страны.





Все клиенты компании «Терминал» оценят следующие наши плюсы:

• сформированную команду специалистов;





• собственный автопарк;

• несколько способов оплаты;

• большой опыт работы.





У нас также есть и манипуляторы, благодаря которым можно доставить любое оборудование. Мы предлагаем клиентам следующие виды продукции:





• морские сухогрузные контейнеры;

• модульные блоки;

• железнодорожные контейнеры;

• оффшорные модели контейнеров.





Для того чтобы начать сотрудничество с нами, позвоните по номеру телефона, указанному на сайте. А еще вы можете оставить заявку на обратный звонок, тогда менеджер свяжется с вами самостоятельно, в указанное вами время. Он проконсультирует по всем вопросам, включая предварительную стоимость сделки.









28.04.2017