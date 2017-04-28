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28.04.2017


Доставка морских контейнеров: нюансы процесса

Если вам необходимо в кратчайшие сроки перевезти крупногабаритное имущество морским контейнером, то стоит обратиться к менеджерам нашей фирмы, а уж они найдут выход из ситуации.

Компания «Терминал» на протяжении многих лет осуществляет перевозку грузов на выгодных для клиентов условиях. Если вам необходимо в кратчайшие сроки перевезти крупногабаритное имущество морским контейнером, то стоит обратиться к менеджерам нашей фирмы, а уж они найдут выход из ситуации.

Зачем может понадобиться контейнер?

Сегодня доставка морских контейнеров осуществляется быстро и качественно и все благодаря росту технического прогресса. После их приобретения вы оцените следующие плюсы такого товара:

у вас появится возможность перевезти грузы без отвлечения от основной деятельности. Особенно это актуально для юридических лиц, у которых и так немало забот;
частным лицам не придется тратить время на поиск грузового оператора и заключения договора с ним. Ведь достаточно сделать звонок, и наши сотрудники все организуют за вас;
доставка контейнерами нередко обходится дешевле, чем другие способы перевозки различной тары.

Сколько стоит перевозка?

Для того чтобы заказать услуги перевозки крупногабаритных вещей в Санкт-Петербурге контейнерами, необходимо ознакомиться с их стоимостью:

20 футовый контейнер обойдется в 8500 рублей, если водителю не придется ехать дальше пределов КАД;
40 футовый контейнер стоит 16500 рублей в пределах КАД.
когда вы выбираете доставку с попутным грузом, наш менеджер рассчитает ее стоимость индивидуально.

Преимущества компании

Мы несем полную ответственность за доставку груза, он прибудет по месту назначения в надлежащем виде. Особенно важно то, что в пределах КАД стоимость услуги остается фиксированной, что очень удобно. Доставка осуществляется из Санкт-Петербурга в различные точки нашей страны.

Все клиенты компании «Терминал» оценят следующие наши плюсы:
сформированную команду специалистов;

собственный автопарк;
несколько способов оплаты;
большой опыт работы.

У нас также есть и манипуляторы, благодаря которым можно доставить любое оборудование. Мы предлагаем клиентам следующие виды продукции:

морские сухогрузные контейнеры;
модульные блоки;
железнодорожные контейнеры;
оффшорные модели контейнеров.

Для того чтобы начать сотрудничество с нами, позвоните по номеру телефона, указанному на сайте. А еще вы можете оставить заявку на обратный звонок, тогда менеджер свяжется с вами самостоятельно, в указанное вами время. Он проконсультирует по всем вопросам, включая предварительную стоимость сделки.



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